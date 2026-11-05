81 sự kiện miễn giảm giá vé chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Ban tổ chức tại buổi họp báo.

406 hoạt động chào mừng

Tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, tính đến ngày 5/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật: 36 sự kiện thể dục, thể thao; 85 sự kiện trưng bày, triển lãm). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Bản đồ số không chỉ phục vụ chuỗi hoạt động quanh ngày 24/11 mà thông tin về sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam để mỗi người dân và du khách có thêm một địa chỉ tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa trên khắp cả nước.

Cùng với đó, chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống cũng được triển khai từ ngày 12/10-30/11 với thông điệp: Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam. Sự kiện nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc, thế hệ; đồng thời quảng bá giá trị âm nhạc Việt Nam đến công chúng, đặc biệt giới trẻ. Người tham gia có thể tìm hiểu kiến thức âm nhạc, chia sẻ video về giai điệu gắn với đời sống hoặc sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng và dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11.

Ngày hội gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24/11/1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm diễn ra lúc 9h ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VOV1.

Khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18-24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22–24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí.

Những điểm hẹn văn hóa tiêu biểu trong tháng 11

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 7h30-9h30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21-24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh Hồ Gươm, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Tối 24/11 là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Ở thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22–24/11 đưa khán giả đến với các chương trình Tình khúc Huế, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong 2 ngày 22–23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16-18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11; Quảng Ninh có Ngày hội Văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, những chương trình nghệ thuật mang sắc màu các dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong tháng 11. Tại Lạng Sơn, người dân có thể theo dõi trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11. Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer, Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11.

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 -27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản, Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11, Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể ngày 20–23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống. Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11, các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku ngày 20-30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Chương trình Thanh âm quê hương tổ chức tại Khánh Hòa tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4, trao giải, công bố tác phẩm cuộc thi Sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24/11.

An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến ngày 21-25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp dự kiến chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Cần Thơ chuẩn bị công diễn Tiếng hò sông Hậu ngày 24/11, các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long dự kiến Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18–24/11 gắn Lễ hội Ok Om Bok với không gian ẩm thực Nam Bộ quy mô 50 gian hàng, đua ghe Ngo ngày 21-22/11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24/11.

Tây Ninh dự kiến Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20/11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm, thể thao dân tộc. Đắk Lắk đang hoàn thiện kế hoạch Tuần Văn hóa và phối hợp xây dựng hoạt động hưởng ứng tại xã, phường, chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng như: Tuần lễ nghệ thuật biểu diễn và các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại các thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.

Ảnh: Phạm Sỹ