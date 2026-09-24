81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Anh: Bồi đắp những nhịp cầu hữu nghị

Ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, tối ngày 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Trong tiếng dương cầm ngân lên giữa lòng London, hơn 200 vị khách cùng chia sẻ một thông điệp xuyên suốt: quan hệ Việt Nam - Anh đang được bồi đắp không chỉ bằng những cam kết giữa hai nhà nước, mà còn bằng sự gắn kết bền bỉ giữa nhân dân, giữa các nghị viện và giới doanh nghiệp hai nước.

Tám mươi mốt năm trước, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Tiếp nối hành trình ấy, đất nước không ngừng vươn lên, và hôm nay tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình, với tâm thế của một quốc gia chủ động hội nhập, một đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó cũng là tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, khi xác định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với tư duy chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ tham gia sang chủ động xây dựng, định hình.

Buổi lễ năm nay diễn ra ở một thời điểm đặc biệt của quan hệ song phương. Cuối tháng 10/2025, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện – dấu mốc lịch sử sau hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm gắn bó trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh: "Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Anh phát triển rất tốt đẹp trong những năm qua, mở ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh và làm sâu sắc hợp tác trong thời gian tới. Chúng ta đặc biệt coi trọng thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân và giao lưu nhân dân giữa hai nước". Xuyên suốt phát biểu của Đại sứ là một thông điệp: con người chính là gốc rễ bền vững nhất của quan hệ hai nước. Ông nhắc đến mạng lưới sinh viên, trí thức người Việt đang học tập và làm việc tại Anh – những "đại sứ nhân dân" góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động và giàu bản sắc; cùng với đó là cộng đồng người Việt đang ngày càng lớn mạnh, gắn bó với quê hương.

Tiếp nối tinh thần ấy, vị khách danh dự – ông Mark Gooding, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực mà Vương quốc Anh đặc biệt coi trọng. Ông chia sẻ ấn tượng sâu sắc trước những kết quả hết sức cụ thể mà quan hệ Việt Nam - Anh đang mang lại trên nhiều lĩnh vực: thương mại song phương tiếp tục đà tăng trưởng mạnh; Vương quốc Anh đang tích cực hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa khát vọng xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng trị giá hơn 15 tỷ USD đang đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam. Trên hết, ông nhấn mạnh sợi dây gắn kết giữa con người với con người: giao lưu nhân dân là yếu tố hết sức then chốt – với 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Anh, và lượng du khách Anh đến Việt Nam đã tăng 20% trong giai đoạn 2024 - 2025.

Một trụ cột đặc biệt của quan hệ song phương là hợp tác nghị viện. Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết: "Về hợp tác liên nghị viện, chúng ta đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Nghị viện Anh, qua đó thúc đẩy hiểu biết chung, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phối hợp về mặt chính sách".

Tại buổi lễ, những tà áo dài của bà con kiều bào gợi lên bao niềm thương nhớ. Với những người con xa xứ, mỗi dịp Quốc khánh nơi đất khách là một lần được sống trọn trong tình yêu Tổ quốc. Chị Huỳnh Anh Võ, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Việt Nam của Contract Finder Pro, đã gắn bó với nước Anh 18 năm, xúc động bày tỏ: "Dù sống xa quê hương, mỗi lần được hòa vào không khí trang trọng như thế này, tôi lại cảm nhận rất rõ tinh thần dân tộc và nhịp đập của quê nhà. Cộng đồng người Việt tại Anh, và cá nhân tôi, lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, luôn đóng góp hết sức mình để kết nối các hoạt động văn hóa và thương mại giữa hai nước".

Niềm tin son sắt của những người con xa xứ như chị cũng là điều mà Đảng và Nhà nước ta luôn trân trọng, gìn giữ. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng thời chuyển mạnh tư duy từ chăm lo sang đồng hành, kiến tạo, để mỗi kiều bào thực sự là một nhịp cầu, một chủ thể cùng dựng xây đất nước.

Ở góc độ kinh tế, khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Bà Radiana Vlahova, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại London Southside, chia sẻ niềm tin vào một tương lai hợp tác bền chặt: "Chúng tôi kỳ vọng quan hệ Việt Nam – Anh sẽ phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới… Để cùng hợp tác, chúng ta cần gặp gỡ thường xuyên hơn, với những ngày hội tuyệt vời như hôm nay". Bà cũng bày tỏ ấn tượng trước văn hóa, cách tổ chức chu đáo của phía Việt Nam và trân trọng mối gắn kết đang lớn dần giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Khép lại phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật đã đưa cả khán phòng đi qua bao cung bậc cảm xúc, dưới ngón đàn của nghệ sĩ dương cầm Bích Trà (Tra Nguyen) và người bạn đồng diễn Ba Lan Tomasz Lis. Bay từ Hong Kong đến London để góp mặt trong đêm nhạc quê hương, chị Bích Trà gửi gắm niềm mong mỏi sâu lắng: "Tôi rất mong qua âm nhạc, chúng ta tìm được nhịp cầu ngắn nhất để đi thẳng tới lòng người".

Bên cạnh những tác phẩm của Mozart, Mendelssohn, Chopin, Elgar và các vũ khúc Slavơ rộn ràng của Dvořák, khán phòng lắng lại khi vang lên làn điệu dân ca "Trống Cơm" cùng sáng tác "Ký ức một dòng sông" của chính nghệ sĩ Bích Trà - một khoảng lặng dành cho hồn Việt giữa lòng London.

Với nghệ sĩ Tomasz Lis, đêm nhạc còn là dịp tôn vinh tình hữu nghị giữa các dân tộc: "Thật vinh dự khi tôi được góp mặt trong đêm nhạc tuyệt đẹp tôn vinh quan hệ Anh – Việt này… Đây là một minh chứng tuyệt vời cho sự hợp tác giữa các quốc gia thông qua âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật".

Sự hòa quyện giữa một nghệ sĩ gốc Việt trưởng thành từ Nhạc viện Moskva và Học viện Âm nhạc Hoàng gia London với một nghệ sĩ Ba Lan, trong một chương trình đan cài giai điệu Việt Nam và châu Âu, tự thân đã là một hình ảnh đẹp về sự gắn kết vượt biên giới, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu, và ngoại giao văn hóa – nhân dân lay động lòng người theo cách rất riêng.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại London khép lại với một thông điệp nhất quán: quan hệ Việt Nam – Anh đang bước vào giai đoạn phát triển thực chất và toàn diện, nơi các kênh nhà nước, nghị viện, doanh nghiệp và nhân dân cùng hòa chung một nhịp. Trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang ngày càng đi vào chiều sâu, và trong khí thế của một dân tộc đang tự tin vươn mình ra biển lớn, những nhịp cầu ấy hứa hẹn sẽ còn được nối dài, bền chặt hơn nữa trong thời gian tới.