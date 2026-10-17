800 năm mối nhân duyên lịch sử Việt-Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai

Hai lá cờ dẫn đầu đoàn diễu hành "Con đường Rồng" dài 250m tiến vào Trung Hiếu Đường. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư.

Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Ngày 17/10, tại khu vực di tích Trùng Hiếu Đường (Chunghyodang), xã Bongseong, huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk sự kiện giao lưu toàn cầu "Rồng Về" (Quy Long) kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường định cư tại Hàn Quốc đã diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng, xúc động và thắm tình hữu nghị.

Sự kiện là cơ hội để chính quyền hai nước, các hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng nhìn lại một hành trình 800 năm lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, di sản.

Đặc biệt, vào tháng 8/2026 vừa qua, dự án K-Vietnam Valley tại Bonghwa đã chính thức được Chính phủ Hàn Quốc chỉ định làm "Đặc khu K-Vietnam Valley Bonghwa."

Đây là sự công nhận mang tính lịch sử, nâng tầm di sản triều Lý trở thành một "không gian sống" về giao lưu văn hóa, giáo dục và nghiên cứu. Đối với khoảng 370.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Bonghwa và K-Vietnam Valley đã trở thành "mái nhà chung", nơi lưu giữ ký ức, tiếp thêm tự hào dân tộc và mang lại cảm giác ấm áp của quê hương ngay trên xứ người.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Trực tiếp tham dự buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ xúc động chia sẻ câu chuyện về hành trình vượt biển đến Cao Ly của Hoàng tử Lý Long Tường 800 năm trước là câu chuyện về sự đón nhận, lòng nhân ái, khả năng hòa nhập và ý thức gìn giữ cội nguồn qua nhiều thế hệ.

Đại sứ bày tỏ mong mỏi "K-Vietnam Valley sẽ không chỉ đo bằng quy mô xây dựng hay số lượng du khách, mà phải là một di sản sống - nơi lịch sử được tìm hiểu, văn hóa được chia sẻ, và là nơi người Việt tại Hàn Quốc tìm thấy một phần cội nguồn của mình."

Đồng quan điểm, ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh ngọn lửa cội nguồn vẫn luôn rực cháy suốt 8 thế kỷ qua, trở thành cầu nối thiêng liêng biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đại diện cho quê hương triều Lý, ông khẳng định hai tượng rồng mỹ thuật thời Lý được trao tặng lần này mang cốt cách văn hóa Kinh Bắc hiền hòa, uyển chuyển, là lời chúc phúc cho sự thịnh vượng, khát vọng hòa bình và cam kết son sắt về tình hữu nghị trường tồn giữa hai địa phương.

Thành phố Bắc Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với tỉnh Gyeongsangbuk và huyện Bonghwa để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và du lịch.

Về phía chính quyền và đại biểu Hàn Quốc, Thị trưởng huyện Bonghwa, ông Choi Ki Young, khẳng định hành trình 800 năm trước của Hoàng tử Lý Long Tường đã trở thành mối nhân duyên quý giá kết nối hai nước.

Sự kiện giao lưu không chỉ để ghi nhớ lịch sử lâu đời, mà còn cùng hướng tới tương lai, khởi đầu cho một chương lịch sử mới mà hai dân tộc sẽ cùng viết tiếp.

Bà Yang Geum Hee, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, cũng nhấn mạnh Việt Nam thường được gọi là "nước thông gia" với Hàn Quốc, khi tại tỉnh Gyeongsangbuk cứ 10 người nước ngoài đăng ký lưu trú thì có tới 3 người là người Việt Nam.

Tỉnh Gyeongsangbuk sẽ nỗ lực phát triển K-Vietnam Valley thành trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục; đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, thương mại, đầu tư và lao động thời vụ để đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Lễ khánh thành cặp Tượng Rồng thời Lý do thành phố Bắc Ninh trao tặng. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Trong khi đó. Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Im Jong Duc bày tỏ quyết tâm trên cương vị của mình sẽ dành trọn sự quan tâm và nỗ lực để tình hữu nghị hợp tác Việt-Hàn ngày càng đi vào chiều sâu và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Sự kiện được thiết kế thành chuỗi hoạt động văn hóa - tâm linh giàu cảm xúc, mở đầu bằng màn trình diễn thư pháp mang thông điệp "Từ mối nhân duyên quý giá 800 năm, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn" của nghệ nhân Son Jeong A, trong tiếng hát Quốc ca hai nước do dàn hợp xướng thiếu nhi đa văn hóa Việt - Hàn thể hiện.

Sau khi Thị trưởng Bonghwa Choi Ki Young và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Bắc Ninh Nghiêm Xuân Hưởng cùng đánh 3 hồi trống, đoàn diễu hành "Con đường Rồng" dài 250m tiến vào Trung Hiếu Đường rực rỡ sắc màu với hai lá cờ tung bay bên tà áo dài đỏ Việt Nam và bộ Hanbok truyền thống Hàn Quốc.

Sân Trung Hiếu Đường được thắp sáng bởi 800 đóa hoa sen LED năng lượng mặt trời tượng trưng cho 800 năm lịch sử.

Đặc biệt, không khí buổi lễ trở nên lắng đọng với Lễ khánh thành Bia thơ của anh hùng trẻ tuổi Lý Trường Phát-cháu của Hoàng Tử Lý Long Tường và Lễ kéo băng khánh thành cặp Tượng Rồng thời Lý dài 6m, cao 1,5m do thành phố Bắc Ninh trao tặng.

Cặp tượng rồng uốn lượn hiền hòa đặt trước cung đài Đức Vua Lý Thái Tổ như lời hứa hẹn về sự thịnh vượng và gắn kết bền chặt cho 800 năm tiếp theo.

Thông qua sự kiện kỷ niệm 800 năm, nhiều thông điệp và kỳ vọng sâu sắc đã được gửi gắm tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Câu chuyện của Hoàng tử Lý Long Tường và dòng họ Lý Hoa Sơn là minh chứng lịch sử cho bản lĩnh, trí tuệ và khả năng hòa nhập mạnh mẽ của người Việt.

Ngày nay, mỗi cá nhân, gia đình đa văn hóa, học sinh-sinh viên hay người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chính là những "đại sứ văn hóa" bình dị, kết nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ hai nước và chính quyền các địa phương đối với dự án K-Vietnam Valley sẽ tạo tiền đề thuận lợi về môi trường sống, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế, trở thành điểm tựa vững chắc để cộng đồng kiều bào an tâm lập nghiệp và vươn lên.

Sự thành công của Lễ kỷ niệm 800 năm "Rồng Về" tại Bonghwa chính là lời khẳng định: Lịch sử 800 năm là điểm tựa, và 800 năm tiếp theo sẽ là hành trình chung tay kiến tạo tương lai hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc./.