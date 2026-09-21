800 đại biểu từ 40 quốc gia sẽ dự Hội nghị quốc tế về giáo dục trong kỷ nguyên số

Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong hai ngày 8-9/10, gồm phiên chính thức, các phiên thảo luận chuyên đề, hoạt động kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện các chủ trương lớn về phát triển giáo dục, hội nhập quốc tế.

Đến nay, khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự. Thành phần gồm đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

4 trụ cột chuyển đổi số giáo dục

Hội nghị tập trung vào bốn định hướng gồm hạ tầng và dữ liệu; đổi mới phương thức dạy, học và đánh giá; ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm; tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng cùng nghiên cứu, phát triển và nhân rộng các giải pháp giáo dục mới.

Trong đó, vấn đề dữ liệu được đặt ra với yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành theo hướng "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông và bảo đảm an toàn. Công nghệ được kỳ vọng không chỉ được đưa vào nhà trường ở khâu quản lý mà phải tạo thay đổi thực chất trong giảng dạy, học tập và đánh giá năng lực người học.

Với AI, hội nghị dự kiến trao đổi về cách khai thác công nghệ để cá nhân hóa việc học, hỗ trợ giáo viên và nâng cao hiệu quả đào tạo, đồng thời tăng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo. Vai trò định hướng của giáo viên được nhấn mạnh trong quá trình ứng dụng AI. Ảnh: NSS

Bốn phiên chuyên đề trong hai ngày tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; xây dựng hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Các đại biểu dự kiến trao đổi về chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế, liên kết đào tạo, công nhận văn bằng, mô hình đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong cá nhân hóa học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy, phát triển năng lực số, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục cũng là những nội dung được bàn thảo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu là tìm kiếm các giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

70 gian hàng công nghệ, giáo dục

Bên cạnh các phiên thảo luận, hội nghị dự kiến có hoạt động ký kết và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ, các bộ, ngành, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.

Đây được xem là không gian để các trường, tổ chức giáo dục kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ từ các đối tác trong và ngoài nước.

Triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục bên lề hội nghị có khoảng 70 gian hàng đăng ký, với sự tham gia dự kiến của các đối tác đến từ Mỹ, Anh, EU, Canada, Australia và UNICEF. Hơn 30 gian hàng thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học trong và ngoài nước và tổ chức giáo dục quốc tế.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục Việt Nam có cơ hội tiếp cận mô hình đào tạo, phương pháp giảng dạy và công nghệ mới, đồng thời tìm kiếm đối tác cho các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8-9/10 tại Hà Nội, hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong quá trình chuyển đổi số giáo dục.