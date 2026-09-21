800 đại biểu từ 40 quốc gia dự hội nghị quốc tế về giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong hai ngày 8-9/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Triển lãm bên lề Hội nghị dự kiến giới thiệu các giải pháp giáo dục, công nghệ giáo dục, tạo cơ hội kết nối cơ sở giáo dục với đối tác và doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: Bộ GDĐT

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Chương trình Hội nghị gồm một phiên chính thức vào sáng 8/10 và bốn phiên thảo luận chuyên đề trong hai ngày 8-9/10.

Hội nghị tập trung thúc đẩy 4 định hướng cốt lõi: Hạ tầng và dữ liệu - hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông và an toàn; đổi mới phương thức - đưa công nghệ vào thực chất giảng dạy, học tập và đánh giá năng lực người học; AI an toàn và trách nhiệm - khai thác AI hiệu quả, nâng cao năng lực số cho nhà giáo, giữ vững vai trò định hướng của thầy cô; hợp tác chiều sâu - chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng nghiên cứu, phát triển và nhân rộng các giải pháp giáo dục mới.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Hội nghị dự kiến sẽ có hoạt động ký kết, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, cấp Bộ, ngành, các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước, quốc tế.

Ngoài ra, triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục bên lề có 70 gian hàng đăng ký. Các khu trưng bày dự kiến có sự tham gia của các đối tác đến từ Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Australia và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Trong số các gian hàng đăng ký, hơn 30 gian hàng thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học trong và ngoài nước, tổ chức giáo dục nước ngoài.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.