Tái xuất màn ảnh với vai Heinrey trong dự án chuyển thể "The Remarried Empress" (Hoàng hậu tái hôn), Lee Jong Suk gây chú ý với tạo hình hoàng gia được chăm chút tỉ mỉ. Tủ đồ của Hoàng tử Heinrey được ê-kíp của anh đặt may riêng đến từ thương hiệu từng làm nên loạt đồ diễn "thần thánh" cho IVE, Jennie...