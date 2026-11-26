800 ca ghép tế bào gốc - hành trình hồi sinh những cuộc đời
20 năm, hơn 800 ca ghép tế bào gốc tạo máu được thực hiện thành công tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đằng sau con số ấy không chỉ là những bước tiến về chuyên môn, kỹ thuật mà còn là hàng trăm cuộc đời được trao thêm cơ hội sống. Có những người bệnh từng nghĩ mình không thể vượt qua tuổi 20, nay đã trưởng thành, lập gia đình, sinh con và tiếp tục theo đuổi những ước mơ còn dang dở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/800-ca-ghep-te-bao-goc-hanh-trinh-hoi-sinh-nhung-cuoc-doi-246261126141506835.htm