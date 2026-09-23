80 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 của phường Cam Đường

Quang cảnh hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 80 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường.

Các thí sinh chia làm 2 nhóm: Nhóm bí thư chi bộ tổ dân phố và nhóm bí thư chi bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Thí sinh làm bài thi viết tập trung, tổng thời gian 120 phút, gồm phần thi kiến thức chung - trắc nghiệm và phần thi vận dụng kiến thức, xử lý tình huống và liên hệ thực tiễn.

Nội dung thi tập trung vào những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy liên quan đến tổ chức và hoạt động của chi bộ. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; vai trò, nhiệm vụ của chi ủy và bí thư chi bộ. Nội dung, tính chất, hình thức sinh hoạt chi bộ; quy trình, các bước chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Công tác tư tưởng chính trị; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thường trực Đảng ủy phường Cam Đường phát biểu khai mạc hội thi.

Cùng với đó là các nội dung đặc thù do Đảng ủy phường triển khai, tập trung vào vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng, chống ma túy; kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản của cấp ủy, chi bộ và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Hội thi bí thư chi bộ giỏi là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

Tặng hoa các thí sinh tham gia hội thi.

Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ.

Đây cũng là dịp quan trọng để các bí thư chi bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phường.