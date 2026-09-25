Đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao gói hỗ trợ sinh kế cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Lễ phát động “80 Ngày hành động vì cộng đồng”.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Điểm nhấn của đợt thi đua là lấy những hành động nhân đạo cụ thể, thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân và cộng đồng làm trọng tâm. Với thông điệp “80 năm - 80 ngày - Lan tỏa hành động vì cộng đồng”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-9 đến 23-11-2026, gồm 3 chặng: “Khởi động, kết nối”; “Hành động vì cộng đồng” và “Về đích, lan tỏa". Theo đó, các cấp Hội đẩy mạnh vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế và các tầng lớp nhân dân tham gia. 100% Hội Chữ thập đỏ xã, phường đăng ký thực hiện ít nhất một phần việc nhân ái trong đợt thi đua; khuyến khích xây dựng những sáng kiến thiết thực, khả thi, có sức lan tỏa. Nội dung tập trung vào hỗ trợ sinh kế, chăm lo sức khỏe, hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, hỗ trợ trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn”.

Ngay tại lễ phát động, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai tại Tuyên Quang. Trong đó, 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; trường PTDT bán trú Tiểu học Nấm Dẩn, xã Nấm Dẩn được trao tặng 170 giường tầng và 364 ba lô, tổng giá trị gói hỗ trợ 1,7 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn chia sẻ: “Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình phát động 80 ngày có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, nhất là các em học sinh vùng cao. Những chiếc giường mới giúp điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của học sinh bán trú được cải thiện; qua đó động viên các em yên tâm đến trường, tiếp tục học tập và rèn luyện”.

Không dừng ở những hoạt động được thực hiện trong lễ phát động, các chương trình cụ thể tiếp tục được Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối, triển khai tại cơ sở. Trong đó, mô hình trọng điểm “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương” tại thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông được xây dựng với sự tham gia của Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND xã Thượng Nông. Các bên đã thống nhất nội dung phối hợp, tập trung vào hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho học sinh, hỗ trợ nhà ở và một số hoạt động thiết thực khác, với tổng kinh phí 2,09 tỷ đồng.

Cán bộ Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Phú Thọ lắp đặt và bàn giao máy tính cho Phòng Tin học của trường THCS Thắng Mố, xã Thắng Mố.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt thi đua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp bàn giao 50 bộ máy tính cho phòng Tin học của trường PTDTBT THCS Thắng Mố, xã Thắng Mố và trường THCS Ngọc Long, xã Ngọc Long. Mỗi phòng máy có tổng trị giá 600 triệu đồng.

Đây là những món quà thiết thực đối với học sinh tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn. Từ những chiếc máy tính mới, giờ học Tin học có thêm điều kiện để tổ chức thực hành trực quan; học sinh từng bước làm quen với các công cụ số, khai thác học liệu và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức.

Em Hoàng Văn Chung, lớp 8B, trường PTDTBT THCS Thắng Mố chia sẻ: “Bộ máy tính mới giúp em có điều kiện học tập, mở ra cơ hội để em và các bạn được tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại. Từ những trang học trực tuyến, những giờ thực hành Tin học, chúng em có thêm cơ hội tìm hiểu kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ vào học tập”.

Những phần việc đầu tiên cho thấy hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh ngày càng hướng về cơ sở, sát nhu cầu của người dân, từ hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện học tập đến sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 5-9 đến 23-11, 80 ngày hành động vì cộng đồng tiếp tục được nối dài bằng những việc làm nhân ái tại các xã, phường, qua đó phát huy vai trò cầu nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong kết nối nguồn lực, đưa sự sẻ chia đến đúng địa chỉ và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.