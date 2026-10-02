“80 ngày hành động vì cộng đồng” - Tiếp nối 80 năm hành trình nhân ái

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm trao quà cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 284/KHTƯHCTĐ, ngày 26/8/2026 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống Hội. Hội CTĐ tỉnh Ninh Bình phấn đấu, trong “80 ngày hành động vì cộng đồng”, các cấp hội CTĐ tỉnh triển khai, khởi công, hoàn thành trên 80 công trình, mô hình nhân đạo vì cộng đồng; vận động, tiếp nhận trên 12 nghìn đơn vị máu; tổ chức 18 lớp sơ cấp cứu cộng đồng và 2 hội nghị tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện (HMTN); vận động đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục kết nối, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo, trao tặng quà cho trên 8.000 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động 100% cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ hưởng ứng, phấn đấu mỗi người thực hiện ít nhất một hành động nhân ái.

“Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là số lượng công trình, mô hình hay hoạt động được thực hiện trong 80 ngày, mà quan trọng hơn là những giá trị thực chất mang lại cho người dân và cộng đồng”, đồng chí Tống Văn Tam, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhấn mạnh.

Các hoạt động được triển khai chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang trợ giúp dựa trên nhu cầu, chú trọng nâng cao khả năng tự phục hồi, hỗ trợ sinh kế bền vững, để người dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể của quá trình trợ giúp. Đợt thi đua đồng thời khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học, cơ sở y tế, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Hưởng ứng đợt thi đua, trong chặng 1 (từ 5/9 đến 27/9/2026), các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã chủ động lựa chọn những phần việc phù hợp với nhu cầu thực tế, tập trung vào chăm lo các nhóm yếu thế, hỗ trợ sinh kế, cứu trợ khẩn cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ trao hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật tại các đơn vị: Xã Nho Quan; Trường Tiểu học Bình Sơn (xã Bình Sơn); xã Xuân Hưng; Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam, Ninh Bình.

Tại xã Xuân Trường, Hội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao hỗ trợ 1,1 tấn thực phẩm và 130 suất quà cho Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu; tham gia chuẩn bị những suất ăn cho người cao tuổi neo đơn và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh, Giám đốc Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu chia sẻ: “Sự đồng hành, sẻ chia của Hội CTĐ, các đơn vị, doanh nghiệp và tình nguyện viên là nguồn động viên quý giá đối với các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây. Những phần quà, những bữa ăn được chuẩn bị bằng sự tận tâm không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến sự ấm áp, yêu thương”.

Cùng với đó, nhiều hoạt động trong thời gian qua còn hướng tới những hỗ trợ lâu dài, thiết thực.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với phường Nguyễn Úy khởi công Nhà CTĐ cho bà Nguyễn Thị Lánh, 80 tuổi, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng, trong đó Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Công tác cứu trợ khẩn cấp được các cấp Hội CTĐ triển khai kịp thời.

Hội CTĐ tỉnh đã thăm, trao 5 triệu đồng hỗ trợ chị Đinh Thị Dung (phường Hoa Lư), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân xã Gia Tường bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, trao 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình một nam sinh viên quê phường Thiên Trường gặp nạn tử vong tại Hà Nội, góp phần chia sẻ với gia đình trong thời điểm đau thương, mất mát.

Tại cơ sở, đợt thi đua được hưởng ứng bằng nhiều phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu của từng địa bàn, hướng đến chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, gia đình chính sách, người có công…

Tiêu biểu là Hội CTĐ các xã, phường: Ninh Giang, Lý Nhân, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Giao Hưng, Liêm Tuyền, Mỹ Lộc, Trực Ninh… Đồng thời, các cơ sở còn duy trì các địa chỉ nhân đạo, như: Hội CTĐ xã Nam Minh phối hợp trao quà hằng tháng cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng; Câu lạc bộ thiện nguyện Hội CTĐ xã Bình Mỹ trao 200 cốc cháo cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Lục; Hội CTĐ xã Xuân Hưng vận động, tiếp nhận và trao 5 tấn gạo, hàng trăm suất cơm, ổ bánh mì, cháo, bánh nếp cùng 42 triệu đồng tiền mặt cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phong trào HMTN tiếp tục được duy trì, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Trong chặng 1 đợt thi đua, toàn tỉnh đã tổ chức 17 điểm HMTN, tiếp nhận 5.500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh. Bên cạnh việc trực tiếp triển khai các hoạt động nhân đạo, các cấp Hội cũng chú trọng nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia công tác CTĐ.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tập huấn về HMTN cho 88 tình nguyện viên nòng cốt tại cơ sở; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tại xã Yên Mô và Trường THCS, THPT Nguyễn Tất Thành. Qua đó, từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tình nguyện viên và các lực lượng tham gia hoạt động nhân đạo ngay tại cộng đồng.

Chặng 1 của đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” đã tạo không khí hưởng ứng trong toàn hệ thống Hội CTĐ tỉnh, với nhiều hoạt động được triển khai đồng thời ở cấp tỉnh và cơ sở. Đây là nền tảng để các cấp Hội tiếp tục triển khai những phần việc thiết thực trong các chặng tiếp theo, hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần nhân ái và những hành động cụ thể vì cộng đồng trong toàn tỉnh.