Gia đình anh Nông Văn Chín, thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ mất sớm, một mình anh nuôi hai con nhỏ. Cuộc sống vốn nhiều thiếu thốn càng thêm chật vật khi ngôi nhà cũ không bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Trước hoàn cảnh đó, thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 265 triệu đồng để gia đình anh Chín xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để anh yên tâm lao động, chăm lo cho các con.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Phúc Khánh khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho anh Nông Văn Chín, thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

Anh Nông Văn Chín chia sẻ: “Có nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều, nhất là khi mưa gió, không còn phải lo lắng về chỗ ở như trước. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nuôi dạy các con trưởng thành. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm”.

Không dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) kết nối, đưa 11 người khuyết tật trên địa bàn tỉnh sang Trung Quốc thăm khám, đo đạc và lắp chân giả. Nhờ đó, những người khuyết tật có thêm cơ hội cải thiện khả năng vận động, tự tin hơn trong sinh hoạt và lao động.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) kết nối, đưa người khuyết tật sang Trung Quốc lắp chân giả. (Ảnh: Thành Thuận)

Ông Trần Xuân Sự cùng nhiều người khuyết tật khác được đo đạc, hỗ trợ lắp chân giả tại châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

Ông Trần Xuân Sự, phường Cam Đường, người được hỗ trợ lắp chân giả, chia sẻ: “Trước đây, việc đi lại và sinh hoạt của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nay được Hội Chữ thập đỏ quan tâm, hỗ trợ lắp chân giả, tôi rất vui mừng và xúc động. Có chân giả, tôi có thể tự đi lại thuận tiện hơn, chủ động hơn trong cuộc sống.”

Hỗ trợ nhà ở cho gia đình anh Nông Văn Chín và lắp chân giả cho người khuyết tật là hai trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai gần 3 tháng qua, hưởng ứng phong trào “80 ngày, 80 hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai kết nối và trao hỗ trợ cho 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Văn Phú và xã Yên Bình. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

Với vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã chủ động kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chương trình thiết thực được triển khai, hướng đến các nhóm đối tượng và nhu cầu khác nhau trong cộng đồng. Nổi bật là: kết nối Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 60 triệu đồng cho hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Văn Phú và xã Yên Bình; khánh thành công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi thôn Én, xã Võ Lao; tổ chức chuỗi hoạt động hiến máu tình nguyện tại các xã, phường Bảo Yên, Bảo Thắng, Lào Cai, Sa Pa; hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân nghèo chuyển tuyến; khám bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí tại phường Nam Cường; hỗ trợ sinh kế.

Khánh thành công trình nâng cấp, cải tạo và sửa chữa công trình thủy lợi thôn Én 3, xã Võ Lao do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup hỗ trợ trị giá 2 tỷ đồng. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Trái tim nhân ái vận động và trao 11.450.000 đồng hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn chuyển tuyến.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

Đồng chí Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, cho biết: “Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xác định định hướng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, kết nối nguồn lực, đổi mới, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát triển bền vững. Vì vậy, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chương trình nhân đạo như: Tết Nhân ái, Tháng Nhân đạo; Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; chú trọng trợ giúp sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và hỗ trợ kịp thời những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên và hòa nhập cộng đồng”.

Chương trình Hiến máu tình nguyện tại xã Bảo Thắng thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai)

Phong trào “80 ngày hành động vì cộng đồng” là dịp để các cấp Hội Chữ thập đỏ nhìn lại, phát huy vai trò kết nối và huy động nguồn lực xã hội cho công tác nhân đạo. Những ngôi nhà mới, công trình dân sinh, những đôi chân giả được trao đi hay những suất hỗ trợ đến với trẻ em nghèo đều là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần tương thân tương ái.

Từ những hành động cụ thể ấy, tinh thần nhân ái tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, khi được trao đi đúng lúc, đúng người đều có thể trở thành điểm tựa, thắp lên hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn