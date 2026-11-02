80 ngày hành động vì cộng đồng: Lan tỏa tinh thần nhân ái tại An Giang

Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao kinh phí thực hiện các công trình, phần việc nhân đạo cho các địa phương. Ảnh: MỘC TRÀ

80 ngày hành động vì cộng đồng không chỉ là một chiến dịch vận động nguồn lực mà qua hoạt động nhằm khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối của hội chữ thập đỏ trong công tác an sinh xã hội. Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết đợt thi đua hướng đến mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để hỗ trợ kịp thời, thiết thực nhất cho người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Ngay lễ phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tổng nguồn lực nhân đạo hơn 3,6 tỷ đồng, gồm 81 căn nhà chữ thập đỏ, 8 hệ thống máy lọc nước sạch, 1 cây cầu giao thông nông thôn, 100 suất quà và 1 tấn gạo cho các địa phương. Hoạt động góp phần mang ý nghĩa dân sinh sâu sắc, trực tiếp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và đời sống sinh hoạt cho người dân.

Theo ông Lưu Kim Oai, đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo cần lấy con người làm trung tâm, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là số lượng công trình, mô hình hay hoạt động được thực hiện trong 80 ngày mà quan trọng hơn là những giá trị thực chất mang lại cho người dân và cộng đồng”, ông Lưu Kim Oai nói.

Các hoạt động nhân đạo từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang trợ giúp dựa trên nhu cầu thực tế, chú trọng nâng cao khả năng tự phục hồi và hỗ trợ sinh kế bền vững. Người dân là đối tượng thụ hưởng và là chủ thể tham gia vào quá trình trợ giúp. Đợt thi đua khuyến khích sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học, cơ sở y tế, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Từ ngày 5/9 đến 29/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động nguồn lực hơn 7,1 tỷ đồng, trong đó triển khai xây dựng 144 căn nhà chữ thập đỏ, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng; lắp đặt 6 hệ thống lọc nước, tổng trị giá 630 triệu đồng; tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, mai táng phí cho 1.861 người; vận động tổ chức phát 18.000 suất ăn chay; khám mắt cho 120 lượt người… Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, hội tiếp nhận 5.706 đơn vị máu.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Tri Tôn bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: KIM CHI

Tại cơ sở, đợt thi đua được hưởng ứng bằng nhiều phần việc thiết thực gắn với nhu cầu của từng địa bàn, hướng đến chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, gia đình chính sách… Tại xã Châu Thành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp khởi công xây dựng 25 căn nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ 750 triệu đồng.

Ông Danh Văn Phụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Châu Thành cho biết: “Đến nay, xã đã triển khai thực hiện 10 căn nhà, mỗi căn có diện tích 32m², các căn nhà còn lại đang triển khai và hoàn thành đúng tiến độ. Một số hộ được người thân hỗ trợ đối ứng để căn nhà kiên cố hơn”.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng, ngày 30/10, Hội Chữ thập đỏ xã Châu Thành phối hợp Đội cắt tóc thiện nguyện Thanh Tân tặng 30 phần quà và cắt tóc miễn phí cho người dân tại ấp Tân Hưng. Theo ông Danh Văn Phụng, hội tích cực thông tin về ý nghĩa của đợt thi đua, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhà tài trợ chung tay đóng góp nguồn lực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong vận động nguồn lực; mở rộng kết nối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động nhân đạo. Việc triển khai các phần việc phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả thiết thực.

“Hành trình 80 ngày hành động vì cộng đồng là 80 ngày của tình thương yêu, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Mỗi căn nhà chữ thập đỏ được xây, mỗi cây cầu giao thông nông thôn được khánh thành, mỗi dòng nước sạch chảy về vùng sâu hay từng phần quà nghĩa tình được trao tận tay người nghèo... đều góp phần mang đến những đổi thay tích cực trong cuộc sống của người dân”, ông Lưu Kim Oai nói.