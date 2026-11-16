80 ngày giành sự sống cho em bé sinh cực non
Sinh non ở tuần thai thứ 25, cân nặng chỉ 750 gram, cơ hội sống của em bé vô cùng mong manh. Nhưng trước đó, người mẹ đã trải qua 32 ngày điều trị, giữ thai trong tình trạng nguy cơ cao. Và sau khi chào đời, em bé tiếp tục bước vào cuộc chiến 80 ngày tại bệnh viện để có thể trở về nhà. Đây là hành trình đặc biệt của bé Gấu và ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/80-ngay-gianh-su-song-cho-em-be-sinh-cuc-non-246261116093346305.htm