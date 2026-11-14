80 ngày giành giật sự sống cho bé sinh non 750g của người mẹ từng 5 lần mất con

Ca sinh đặc biệt của chị Lê Thị Thùy Linh, 33 tuổi, Hà Nội diễn ra tại Bệnh viện Đại học Phenikaa cách đây hơn 4 tháng. Sau 80 ngày điều trị tại khoa Sơ sinh, bé gái được xuất viện, trở về bên gia đình. Trong lần tái khám gần đây, trẻ nặng 5,2 kg, sức khỏe ổn định.

“Đây là ca giữ thai và nuôi sống trẻ sinh non đầy thử thách, nhưng cuối cùng đã thu được quả ngọt”, TS.BS Nguyễn Thị Sim, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai chia sẻ.

Đội ngũ Sơ sinh tiếp nhận và hồi sức cho trẻ sinh non. (Ảnh: Mai Thuận)

Chị Linh từng 5 lần mang thai không thành công, đều mất con ở giai đoạn 18-27 tuần. Giữa tháng 5, khi thai vừa tròn 21 tuần, chị phải nhập viện cấp cứu vì cổ tử cung ngắn, màng ối phồng, nguy cơ sinh non cận kề. Dù được khâu vòng cổ tử cung trước đó, tình trạng vẫn diễn biến phức tạp. Thai nhi khi ấy chỉ nặng khoảng 400 g.

Các bác sĩ đặt mục tiêu kéo dài thai kỳ thêm từng ngày để em bé có thời gian phát triển, đồng thời kiểm soát nguy cơ xuất huyết và nhiễm trùng cho người mẹ. Nhiều chuyên khoa liên tục hội chẩn, theo dõi sát diễn biến của hai mẹ con để lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp.

Tám ngày trước khi sinh, chị Linh liên tục ra máu âm đạo, phải truyền tổng cộng 5,1 lít chế phẩm máu. Khi thai được 25 tuần 5 ngày, sản phụ xuất hiện những cơn co tử cung mạnh, đầu thai nhi xuống thấp. Nhận định không thể tiếp tục trì hoãn, các bác sĩ quyết định chấm dứt thai kỳ, thực hiện nguyên tắc không giữ thai bằng mọi giá. Chỉ khâu vòng cổ tử cung được cắt bỏ, bé gái chào đời với cân nặng 750 gram.

Ngay sau sinh, cả hai mẹ con đều rơi vào tình huống nguy kịch. Bé gái sinh cực non, đối diện nguy cơ xuất huyết não, xuất huyết phổi, phải đặt nội khí quản và chuyển ngay đến khoa Sơ sinh để hồi sức tích cực.

Trong khi đó, người mẹ bị băng huyết ồ ạt do đờ tử cung. Êkíp sản khoa và gây mê hồi sức khẩn trương chèn bóng buồng tử cung, truyền thêm hai đơn vị máu. Nhờ can thiệp kịp thời, các bác sĩ kiểm soát được tình trạng chảy máu, bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Sau những ngày đầu đầy căng thẳng, sức khỏe em bé dần cải thiện. Đến ngày thứ 12 sau sinh, chị Linh lần đầu được gặp con và thực hiện da kề da. Sau 80 ngày được chăm sóc, nuôi dưỡng tại bệnh viện, bé tăng lên 2,6 kg, đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ Sim thăm bé Gấu trước khi xuất viện. (Ảnh: Mai Thuận)

Tại Việt Nam, sinh non chiếm khoảng 7-10% tổng số ca sinh mỗi năm, theo thống kê của Bộ Y tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Với những em bé chào đời trước 26 tuần, cân nặng dưới 1.000 gram, cơ hội sống phụ thuộc rất lớn vào năng lực hồi sức sơ sinh và sự phối hợp giữa các chuyên khoa.

Đối với những thai phụ từng sảy thai nhiều lần, đặc biệt khi có bất thường cổ tử cung, nguy cơ sinh cực non càng đáng lo ngại. Việc kéo dài thai kỳ phải được cân nhắc thận trọng, bởi bên cạnh nỗ lực cứu con, bác sĩ còn phải bảo đảm an toàn cho người mẹ, nhất là trước những biến chứng sản khoa nghiêm trọng như băng huyết sau sinh.