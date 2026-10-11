'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Tiếp nối khát vọng hòa bình

Tối 10/10, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026).

Sự kiện tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, từ mùa Thu Cách mạng, những ngày Hà Nội kháng chiến, 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đến hình ảnh người lính trong thời bình.

Giai điệu tự hào vang lên giữa lòng Hà Nội trong đêm nhạc. Ảnh: Thùy Linh

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long và các nghệ sĩ nổi tiếng của Hà Nội. Các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc nổi tiếng đi cùng năm tháng viết về Hà Nội và người chiến sĩ như: “Người Hà Nội”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân”, “Bài ca Hà Nội - Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành - Vì nhân dân quên mình”...

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không gian nghệ thuật của đêm diễn được dàn dựng công phu, mạch lạc qua 3 chương: “Hà Nội đứng lên”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” và “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng”, mỗi chương mở ra đều mang đến cho khán giả thủ đô không khí hào hùng nghiêm trang, những thanh âm du dương trầm lắng.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại. Ảnh: Thuỳ Linh

Mở đầu chương trình, chương I “Hà Nội đứng lên” với những ca khúc như: “Du kích ca”, “19 tháng 8”, “Người Hà Nội” và những hoạt cảnh sân khấu đã tái hiện những dấu mốc quan trọng trên hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tiếp nối mạch lịch sử, chương II “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” tập trung tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Thủ đô qua các thời kỳ. Những ca khúc như “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân” góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Chương III “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng” hướng đến một thành phố hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng trách nhiệm, sự cống hiến của lực lượng vũ trang và sự chung tay của mỗi người dân.

Nhiều ca khúc cách mạng được các nghệ sĩ mang đến cho khán giả trong chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”. Ảnh: Thùy Linh

Khép lại chương trình, liên khúc “Hát mãi khúc quân hành - Vì nhân dân quên mình” như lời tri ân gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

“80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân.

Đồng thời, chương trình góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.