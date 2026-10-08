'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội' tái hiện hành trình của lực lượng vũ trang Thủ đô

Tối 10/10 tới đây, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử và công nghệ trình diễn hiện đại.

"80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội" diễn ra vào tối 10/10 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu. ﻿Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Chương trình gồm 3 chương: “Hà Nội đứng lên” khắc họa những dấu mốc tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô; “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ qua các thời kỳ; “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng” hướng tới hình ảnh Thủ đô hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng trách nhiệm và sự cống hiến.

Trong chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long cùng nhiều nghệ sĩ Hà Nội trình diễn những ca khúc quen thuộc về Thủ đô và người chiến sĩ như “Người Hà Nội”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân”, “Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vì nhân dân quên mình”...

“80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” là hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân; qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn tạo nên không gian nghệ thuật hào hùng nhưng giàu cảm xúc, đồng thời góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.