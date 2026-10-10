'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca về người chiến sĩ Thủ đô

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Đoàn Văn Nhận; Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến.

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô thông qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, những hình ảnh tư liệu quý giá và công nghệ trình diễn hiện đại.

Với chủ đề xuyên suốt “80 năm – Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, chương trình được kết cấu thành ba chương. Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của Hà Nội.

Chương I mang tên “Hà Nội đứng lên”, tái hiện không khí cách mạng và tinh thần đấu tranh của người dân Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Trang

Mở đầu, Chương I mang tên “Hà Nội đứng lên”, tái hiện không khí cách mạng và tinh thần đấu tranh của người dân Hà Nội trong những năm tháng đất nước còn chìm trong áp bức. Thông qua các ca khúc “Du kích ca”, “Tiếng gọi thanh niên”, “Diệt phát xít”, “Cùng nhau đi Hồng binh” và “19 tháng 8”, chương trình khắc họa quá trình hình thành sức mạnh cách mạng từ những con người bình dị.

Nếu cảnh đầu tiên tái hiện khí thế cách mạng, cảnh tiếp theo mang tên “Bất khuất - 60 ngày đêm Hà Nội” tập trung vào những năm tháng chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng. Bằng ngôn ngữ sân khấu, hình ảnh người dân di chuyển bàn ghế, đồ dùng gia đình, bao tải để dựng chiến lũy được tái hiện như biểu tượng của tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ thành phố. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên giữa không gian sân khấu, tạo điểm nhấn cho mạch cảm xúc lịch sử.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: Quỳnh Trang.

Các ca khúc “Đoàn Vệ quốc quân”, “Cảm tử quân” và “Người Hà Nội” tiếp nối câu chuyện bằng những hình ảnh người chiến sĩ lên đường chiến đấu, người thân tiễn đưa, động viên và gửi gắm niềm tin. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hoạt cảnh và những động tác sân khấu mang màu sắc nhạc kịch góp phần khắc họa tinh thần quả cảm của quân dân Hà Nội, làm nổi bật vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch của con người Thủ đô ngay giữa khói lửa chiến tranh.

Mạch lịch sử tiếp tục với cảnh “Vầng sáng Hà Nội”, tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân dân Thủ đô trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Các ca khúc “Khúc hát dân phòng”, “Trận địa bên sông Hồng” và “Điện Biên Phủ trên không”… khắc họa tinh thần chiến đấu ngoan cường, ý chí không khuất phục trước bom đạn của quân dân Hà Nội. Từ những ngày đầu giữ nước đến cuộc chiến đấu bảo vệ bầu trời Thủ đô, truyền thống kiên cường của lực lượng vũ trang Hà Nội được thể hiện như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn với hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Sau những trang sử hào hùng, Chương II mang tên “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” đưa khán giả trở về với hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đây cũng là phần chuyển tiếp từ ký ức lịch sử sang niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Các tiết mục tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô. Ảnh: Quỳnh Trang.

Các ca khúc “Hát mừng anh bộ đội Thủ đô”, “Bài ca dân quân tự vệ Thủ đô”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” và “Đi giữa lòng dân” được lựa chọn để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ trong mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Sự tham gia của những nghệ sĩ, tốp ca thiếu nhi, hợp xướng và các lực lượng biểu diễn góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Tinh thần ấy được tiếp tục thể hiện trong Chương III, “Hà Nội – Nơi bình yên tỏa sáng”, được dàn dựng theo hình thức concert với phong cách hùng tráng, trẻ trung, hướng tới khán giả trẻ. Nếu hai chương đầu tập trung tái hiện lịch sử đấu tranh và truyền thống chiến đấu, chương cuối hướng đến hình ảnh một Hà Nội hiện đại, năng động, văn minh, nghĩa tình, nơi cuộc sống bình yên của nhân dân luôn gắn với sự đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang.

“80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thông điệp này được chuyển tải qua liên khúc “Bài ca Hà Nội - Hà Nội niềm tin hy vọng”, ca khúc “Hanoi Light up the city”, “Màu áo xanh - Em yêu anh”. Chương trình khép lại bằng liên khúc “Hát mãi khúc quân hành – Vì nhân dân quên mình”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhóm múa, tạo điểm nhấn cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng cống hiến.

Thông qua sự kết hợp giữa những ca khúc đi cùng năm tháng và sáng tác mang hơi thở đương đại, chương trình hướng tới kết nối ký ức lịch sử với cảm xúc của công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hình ảnh người chiến sĩ không chỉ hiện lên trong những trận chiến bảo vệ thành phố, mà còn trong vai trò âm thầm gìn giữ cuộc sống bình yên, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, giàu sức sống.

“80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân. Đồng thời, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.