'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sỹ Thủ đô

Các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn những tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống đấu tranh kiên cường của quân dân Thủ đô. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội,” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026).

Tới dự chương trình nghệ thuật có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Từ mùa Thu Cách mạng năm 1945, qua những ngày tháng chiến đấu bảo vệ từng con phố, từng mái nhà của Thủ đô, đến những trận chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội năm 1972 và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô hôm nay - ở mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn là lực lượng nòng cốt, sát cánh cùng nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Hà Nội, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19/10/1946, Chiến khu XI - tổ chức tiền thân của Lực lượng vũ trang Thủ đô - được thành lập. Từ dấu mốc lịch sử ấy, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là 80 năm hun đúc nên một truyền thống vẻ vang: trung thành, đoàn kết, kiên cường, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân.

Trong từng đó năm, truyền thống anh hùng của Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn song hành cùng bước phát triển của thành phố, trở thành điểm tựa để Hà Nội vững vàng đi qua chiến tranh, dựng xây trong hòa bình và vươn lên trong thời đại mới.

Với thời lượng khoảng 90 phút, xuyên suốt qua 3 chương, gồm “Hà Nội đứng lên,” “Bài ca chiến sỹ Thủ đô,” “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng,” chương trình đã tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu quý giá và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long và các nghệ sỹ nổi tiếng của Hà Nội.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Ban tổ chức, chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” không chỉ là sự kiện nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại./.