'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Hành trình tự hào của người lính Thủ đô

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc và nghệ thuật sân khấu. (Ảnh: Hồng Ngọc/Vietnam+)

Tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô được tái hiện qua những giai điệu cách mạng, hoạt cảnh và màn trình diễn nghệ thuật giàu cảm xúc trong chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội,” diễn ra tối 10/10 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026).

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khơi gợi niềm tự hào về truyền thống đấu tranh, tinh thần cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đồng thời khắc họa hình ảnh người lính Thủ đô trong nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân hôm nay. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026.

Với kết cấu gồm ba chương: “Hà Nội đứng lên,” “Bài ca chiến sỹ Thủ đô” và “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng,” chương trình dẫn dắt khán giả từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ Thủ đô đến hình ảnh người chiến sỹ trong thời bình, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tái hiện những trang sử hào hùng của Thủ đô

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, khắc họa hình ảnh Hà Nội kiên cường và người chiến sỹ gắn bó với nhân dân. Qua phần thể hiện của các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long cùng các nghệ sỹ Thủ đô, những tác phẩm như “Người Hà Nội,” “Bài ca chiến sỹ Thủ đô,” “Đi giữa lòng dân,” “Hà Nội niềm tin và hy vọng,” “Hát mãi khúc quân hành,” “Vì nhân dân quên mình” được tái hiện, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh và tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.

Các đại biểu, khách mời lưu lại khoảnh khắc tại chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội.” (Ảnh: Hồng Ngọc/Vietnam+)

Thông qua việc xây dựng mạch nội dung từ quá khứ đến hiện tại, chương trình tái hiện chặng đường 80 năm của Lực lượng vũ trang Thủ đô, từ những ngày đầu tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội đến quá trình xây dựng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ trong thời bình. Các tiết mục nghệ thuật đặt hình ảnh người chiến sỹ trong những bối cảnh khác nhau, qua đó thể hiện sự thay đổi về nhiệm vụ qua từng thời kỳ.

Đặc biệt chương cuối “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng” với cách dàn dựng mang hơi thở hiện đại, kết hợp không khí hào sảng và năng lượng trẻ trung. Rời những trang sử chiến đấu, chương trình hướng đến diện mạo Hà Nội hôm nay-một thành phố đang phát triển, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và bồi đắp qua từng thế hệ.

Kết nối các thế hệ

Những giai điệu cách mạng hào hùng vang lên, gợi nhắc ký ức về một thời chiến đấu bảo vệ Thủ đô, tạo nhịp cầu kết nối những thế hệ khán giả.

Chia sẻ cảm nhận khi theo dõi chương trình, quân nhân chuyên nghiệp Phương Văn Trung, đang công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, bày tỏ niềm tự hào trước sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Anh cho biết: “Chương trình kỷ niệm này rất đặc biệt và mang lại niềm tự hào lớn đối với cán bộ, chiến sỹ Hà Nội.”

Quân nhân chuyên nghiệp Phương Văn Trung bày tỏ niềm tự hào khi tham dự chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Hồng Ngọc/Vietnam+)

Là người lính đồng thời hoạt động nghệ thuật, Chiến sỹ- ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc cho biết những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong chiến tranh, cũng như đóng góp thầm lặng của người lính hôm nay trong xây dựng và bảo vệ hòa bình, luôn khơi dậy trong cô nhiều xúc cảm. “Điều đó nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm hơn, thêm yêu quê hương, đất nước và cố gắng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa qua từng ca khúc mình thể hiện, sáng tác,” cô bày tỏ.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, Ngọc Ánh, học viên Học viện Tư pháp, cho rằng với thế hệ trẻ, việc tiếp nối truyền thống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được thể hiện qua ý thức học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

“Mình nghĩ rằng mỗi người trẻ cần chủ động tìm hiểu lịch sử, trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, từ đó nỗ lực hoàn thiện bản thân và đóng góp bằng chính công việc của mình,” Ngọc Ánh chia sẻ.

Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước và bản lĩnh Việt Nam, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Không chỉ tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô, chương trình còn kết nối ký ức lịch sử với đời sống đương đại, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống cho các thế hệ hôm nay./.