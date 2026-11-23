Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ qua các thời kỳ và đại diện các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng công tác nhân đạo.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau nói riêng không ngừng phát triển, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh luôn chú trọng củng cố tổ chức, phát triển lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; tích cực triển khai các phong trào, cuộc vận động và hoạt động nhân đạo, hướng đến người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nổi bật là phong trào “Tết vì Nhân ái” được tổ chức hằng năm, trở thành hoạt động truyền thống của các cấp Hội, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân. Qua phong trào, các cấp Hội đã vận động, thăm hỏi và trao tặng hơn 172.000 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân vui Xuân, đón Tết.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các cấp Hội đã khảo sát, lập hồ sơ 5.724 địa chỉ nhân đạo; trong đó, các tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp 5.604 địa chỉ, với tổng trị giá hơn 10,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình nhân đạo tiếp tục được duy trì và phát triển như: hùn vốn, Hũ gạo tình thương, Nhà Chữ thập đỏ, Con heo đất trong trường học, Đồng hành cùng trẻ em nghèo hiếu học... Riêng nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của Hội đạt khoảng 350 tỷ đồng. Những hoạt động này đã kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, đồng thời lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh,

phát biểu ôn lại chặng đường phát triển của Hội và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, khẳng định, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở rộng kết nối, lấy người có hoàn cảnh khó khăn và người dễ bị tổn thương làm đối tượng ưu tiên. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân tiếp tục chung tay lan toả yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái, góp sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đồng chí trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng thiện nguyện đã luôn đồng hành, sẻ chia, góp phần đưa phong trào nhân đạo của tỉnh ngày càng lan toả sâu rộng.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Chỉ thị số 43-CT/TW, Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoạt động nhân đạo cần gắn chặt với các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Cùng với đó, Hội cần đổi mới tư duy và phương thức trợ giúp theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, bền vững, lấy người cần trợ giúp làm trung tâm; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm hoạ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện, từng bước trở thành nét đẹp văn hoá thường xuyên trong cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội; khẩn trương số hoá, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu “Địa chỉ nhân đạo” trên toàn tỉnh, kết nối đồng bộ với dữ liệu an sinh xã hội, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn, hướng mạnh về cơ sở. Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Dịp này, 5 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; 13 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ năm từ phải sang), trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể tỉnh (thứ năm từ trái sang), trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.