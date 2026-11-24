Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, chính văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc ý chí độc lập, tự cường, bồi đắp tinh thần đoàn kết, tình nghĩa đồng bào và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam.

Ngày 24/11/1946 cách đây 80 năm, tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong những ngày đầu đầy thử thách của nền độc lập dân tộc. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng sâu sắc: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Tám thập niên đã trôi qua, lời khẳng định ấy vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại. Văn hóa soi đường bằng việc bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; bằng việc định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội. Văn hóa soi đường để sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế, mà còn bằng sự tiến bộ của xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải phát triển bền vững trên nền tảng những giá trị văn hóa vững chắc.

Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc khi Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, sự gắn kết giữa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) càng làm sáng tỏ tư tưởng lấy con người làm trung tâm. Nếu văn hóa bồi đắp tâm hồn, hun đúc bản sắc thì khối đại đoàn kết kết tinh những giá trị ấy thành sức mạnh.

Với những người dành cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật truyền thống, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn là dịp để nhìn lại trách nhiệm của mình đối với di sản dân tộc. Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Tấn Giao, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật Cải lương chia sẻ, ngày 24/11 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những nét đẹp đã được cha ông trao truyền.

Đặc biệt, khi có cơ hội tham gia biểu diễn đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, ông cảm nhận rõ hơn ý nghĩa công việc mình đang theo đuổi. Đó không đơn thuần là một buổi diễn phục vụ khán giả, mà còn là cơ hội góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Với người nghệ sĩ, niềm vui được đứng trên sân khấu trong ngày hội chung cũng chính là niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Cùng chung niềm vui ấy, NSND Thúy Hường chia sẻ: “Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày hội chung của cả cộng đồng. Năm nay, điều khiến tôi háo hức là các tỉnh, thành phố đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, để công chúng có thể đến thưởng thức tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống được tôn vinh qua nhiều chương trình biểu diễn. Gắn bó với quan họ, tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi mình cũng được góp tiếng hát vào ngày hội văn hóa của non sông”.

Bên cạnh niềm vui, niềm hân hoan của những nghệ sĩ, nghệ nhân, ngày Văn hóa Việt Nam cũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt với đông đảo người dân. Bà Thẩm Bích Ngọc (73 tuổi, cán bộ nghỉ hưu, sinh sống tại Hà Nội) bày tỏ sự phấn khởi khi có cơ hội hòa mình vào các hoạt động văn hóa, trực tiếp cảm nhận không khí ngày hội và những giá trị tinh thần được lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Thẩm Bích Ngọc cùng những người bạn trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội.

Theo bà, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và đời sống tinh thần phong phú của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc vun đắp sự gắn kết từ mỗi gia đình. Văn hóa hiện diện trong những sinh hoạt tín ngưỡng, đời sống tâm linh, trong nền nếp ứng xử, sự yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên. Những giá trị tưởng chừng bình dị ấy lại chính là nền tảng tạo nên sự đồng lòng, bền chặt và hạnh phúc của mỗi mái ấm.

“Khi người dân có thêm cơ hội tiếp cận, tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần sẽ thêm phong phú, niềm vui được sẻ chia và sự gắn kết cộng đồng ngày càng được củng cố. Bởi văn hóa không phải điều gì xa xôi, mà hiện diện trong từng nếp nhà, từng cách ứng xử và trong chính đời sống thường ngày của mỗi người. Từ gia đình đến cộng đồng, từ những làn điệu dân ca trên sân khấu đến những phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ, văn hóa âm thầm kết nối con người, bồi đắp tình yêu quê hương và làm nên sức mạnh của dân tộc”, bà Ngọc bộc bạch.

Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích và khoảng 70.000 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê. Trong đó, nhiều di sản đã được xếp hạng, đưa vào danh mục quốc gia và được UNESCO ghi danh. Đằng sau những con số ấy là các cộng đồng đang ngày ngày gìn giữ, những người thực hành di sản và các thế hệ bền bỉ tiếp nối.

Ở vùng đất Lào Cai, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Đặng Thị Thanh (70 tuổi, người dân tộc Phù Lá (Xa Phó) đã dành hơn nửa cuộc đời bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc Xa Phó. Từ năm 1979 đến nay, bà đã kiên trì truyền dạy những giá trị văn hóa của dân tộc mình, với mong muốn thế hệ trẻ sẽ thấu hiểu, yêu quý, trân trọng và tiếp nối bản sắc cha ông. Hàng tháng, bà mở nhiều lớp truyền dạy văn hóa dân tộc Xa Phó, hướng dẫn thanh thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi học thổi kèn ma nhí, sáo cúc kẹ (loại sáo mũi độc đáo được làm từ cây nứa) cùng các làn điệu hát ru, múa mừng cơm mới, hát truyền thống và trò chơi dân gian.

NNƯT Đặng Thị Thanh dành hơn nửa cuộc đời bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc Xa Phó.

Bà cũng phối hợp với các trường trung học cơ sở, cùng giáo viên tổ chức những lớp học ngoại khóa để học sinh có cơ hội tìm hiểu văn hóa dân tộc. Những kiến thức vốn được trao truyền trong gia đình, bản làng được đưa vào không gian học tập, giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng trải nghiệm thực tế. Không chỉ miệt mài truyền dạy tại quê hương, NNƯT Đặng Thị Thanh còn tham gia biểu diễn ở nhiều địa phương Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang và các hội diễn văn hóa cấp tỉnh. Những tiết mục kèn ma nhí, sáo cúc kẹ, múa mừng cơm mới hay làn điệu hát “Mười trăng” đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Xa Phó đến đông đảo công chúng.

Cũng mang trong mình nỗi trăn trở về sự tiếp nối của văn hóa dân tộc, tại Lai Châu, NNƯT Hù Thị Xuân (dân tộc Si La, sinh năm 1951, ở xã Bum Tở) đã dành nhiều năm tháng để khôi phục những câu hát, điệu múa và ký ức văn hóa đang dần phai nhạt trong cộng đồng.

NNƯT Hù Thị Xuân trăn trở bảo tồn, lưu giữ nét đẹp dân tộc Si La.

Dân tộc Si La có chưa đến một nghìn người, sinh sống rải rác ở Lai Châu và Điện Biên. Dù dân số không đông, cộng đồng vẫn sở hữu bản sắc văn hóa phong phú, thể hiện qua trang phục thêu tay với những gam màu rực rỡ, tiếng nói, câu hát, điệu múa và các nghi lễ truyền thống như lễ cúng tổ tiên, lễ mừng cơm mới. Nhưng cũng chính quy mô dân số ít khiến việc gìn giữ bản sắc càng trở nên cấp thiết. Khi lớp trẻ dần quên tiếng nói dân tộc, có những điệu múa, câu hát chỉ còn trong trí nhớ của người cao tuổi, nguy cơ đứt gãy mạch nguồn trao truyền hiện hữu rõ rệt.

NNƯT Hù Thị Xuân.

Có những đêm, bà Hù Thị Xuân ngồi một mình, cố nhớ lại từng lời hát cũ, bởi bà sợ rằng nếu mình quên đi thì sau này sẽ không còn ai biết nữa. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, trường học xa nhà, từ nhỏ, bà Xuân nghĩ rằng nếu không học thì người Si La sẽ càng chịu nhiều thiệt thòi. Nỗ lực học tập đã đưa bà trở thành cô giáo đầu tiên của bản. Trong những năm tháng đứng lớp, bên cạnh việc dạy chữ cho trẻ em, bà luôn tâm niệm phải truyền lại cho các em cái gốc của mình, đó là văn hóa dân tộc Si La.

Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục dành thời gian cho công việc mà mình cho là quan trọng, giữ lại tiếng hát, điệu múa của cộng đồng. Công việc ấy không hề đơn giản, có những bài hát bà chỉ còn nhớ được một nửa; có điệu múa phải hỏi lại người già, ghép từng động tác để khôi phục. Đặc biệt, người Si La có tiếng nói nhưng không có chữ viết, vì vậy bà phải tự dịch lời hát sang tiếng phổ thông rồi truyền dạy lại cho chị em trong bản.

Những ngày đầu, số người tham gia còn ít, chị em bận làm nương, chăm lo gia đình; một số người cho rằng những điệu múa, câu hát xưa không còn cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Bà không trách họ, bởi cuộc sống đã thay đổi. Nhưng nếu không bắt đầu gìn giữ, những giá trị ấy có thể sẽ mất đi. Bà đi từng nhà vận động, trò chuyện với mọi người bằng tình cảm, có khi chỉ là ngồi bên bếp lửa, hát thử một câu, múa lại một động tác. Sự kiên trì ấy dần tạo nên chuyển biến. Từ những buổi tập lẻ tẻ, chị em nhớ lại lời hát, động tác múa, tìm thấy niềm vui và sự gắn bó, rồi cùng nhau thành lập đội văn nghệ của bản.

Bà phối hợp với cán bộ văn hóa và các nhà nghiên cứu sưu tầm, ghi chép dân ca của người Si La. Mỗi bài hát là một câu chuyện về nguồn gốc dân tộc, hành trình đi tìm đất sống, cuộc sống thường ngày và niềm tin với trời đất, tổ tiên. Cùng với đó, nhiều nghi lễ truyền thống như lễ cúng bản, lễ mừng cơm mới, lễ cưới được phục dựng để con cháu hiểu về cội nguồn, về những giá trị mà cha ông để lại. NNƯT Hù Thị Xuân ví văn hóa giống như cái gốc của cây. Cây có thể cao lên, vươn xa, nhưng nếu mất gốc thì sẽ không thể đứng vững. Những việc bà làm có thể nhỏ bé, nhưng đang góp phần giữ bản sắc của cả một cộng đồng được tiếp nối.

Câu chuyện bền bỉ gìn giữ, trao truyền giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số của NNƯT Hù Thị Xuân và NNƯT Đặng Thị Thanh cho thấy sức sống của di sản bắt đầu từ những người con bình dị ngay chính quê hương. Họ chính là cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ với đời sống hôm nay.

Một trong những yêu cầu quan trọng để văn hóa thực sự đi vào đời sống là mở rộng khả năng tiếp cận của người dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ không chỉ giúp lưu trữ, bảo tồn các giá trị văn hóa, mà còn tạo ra những phương thức mới để giới thiệu, kết nối và đưa công chúng đến gần hơn với di sản, nghệ thuật.

Cùng với việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên 24/11/2026, Bản đồ số văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Nền tảng CMAP đóng vai trò là kênh thông tin tổng hợp, cập nhật các sự kiện và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giải trí, mang đến bức tranh toàn cảnh về đời sống văn hóa trên khắp cả nước. Được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, nền tảng cho phép người dân và du khách tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng và các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành phố.

Ý nghĩa của một bản đồ số văn hóa không chỉ nằm ở việc tập hợp thông tin trên một nền tảng. Quan trọng hơn, đó là khả năng chuyển hóa thông tin thành những trải nghiệm thực tế, giúp người dân biết ở đâu có một chương trình nghệ thuật, nơi nào đang diễn ra hoạt động giới thiệu di sản, bảo tàng nào có những nội dung phù hợp để tham quan, khám phá.

Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống hay nghệ thuật của quê hương mình, mỗi trải nghiệm đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh mong muốn từ một thông tin trên bản đồ sẽ có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa tiếp tục được kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình. Những kết nối ấy cũng mở ra cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, sinh kế cho người dân và cộng đồng, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế.

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Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) diễn ra tối ngày 1/11/2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (TP Hà Nội)

Song, điều quan trọng là công nghệ không thể thay thế trải nghiệm văn hóa trực tiếp. Một bản đồ số có thể giúp người dân tìm đến bảo tàng, nhưng giá trị của bảo tàng chỉ thực sự được cảm nhận khi họ bước vào không gian trưng bày, quan sát hiện vật và tìm hiểu những câu chuyện phía sau. Một nền tảng có thể giới thiệu nghệ nhân, nhưng sự tiếp nối di sản chỉ thực sự diễn ra khi có cuộc gặp gỡ, giao lưu và thực hành.

Giá trị của chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa không nằm ở số lượng nền tảng, công nghệ được đưa vào sử dụng, mà ở khả năng phục vụ người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận và tạo ra những kết nối có ý nghĩa trong đời sống.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ, đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần bắt đầu từ rạp xiếc, nhà hát, bảo tàng và trường học, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuộc sống, phục vụ nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Từ định hướng đó, thực tiễn tại các đơn vị nghệ thuật đang cho thấy những chuyển biến tích cực. Trước đây, việc ứng dụng công nghệ vào biểu diễn nghệ thuật thường được nhắc đến như một giải pháp hỗ trợ sân khấu, giúp tăng hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng và âm thanh. Nhưng khi công nghệ tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng kịch bản, dàn dựng và tổ chức biểu diễn, nó có thể mở ra những cách kể chuyện mới, tạo nên trải nghiệm khác biệt cho công chúng.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ đã mở ra hướng đi mới cho hoạt động sáng tạo của đơn vị. Những ý tưởng nghệ thuật được ông ấp ủ trong thời gian dài, từ các chương trình tri ân như “Đi cùng năm tháng” đến những sản phẩm có tính giải trí cao, đều hướng tới mục tiêu làm mới cách tiếp cận công chúng.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai chương trình chuyển đổi công nghệ tại các đơn vị nghệ thuật, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã phối hợp với doanh nghiệp công nghệ để xây dựng “Sơn Thần Thủy Quái”, tạo nên bước đột phá trong cách thức dàn dựng và tổ chức biểu diễn. Ra mắt ngày 25/9/2026 tại Hà Nội, vở diễn đã tạo nên một hiện tượng đáng chú ý trong ngành xiếc Việt Nam khi hơn 1.200 chỗ ngồi của Rạp Xiếc Trung ương liên tục kín chỗ. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng dàn dựng, trình diễn của nghệ sĩ Việt Nam, nhiều bình luận khẳng định những sản phẩm trong nước hoàn toàn có thể mang đến trải nghiệm hấp dẫn, không thua kém các chương trình quốc tế.

Điều đặc biệt là câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh vốn không xa lạ với công chúng Việt Nam. Cách đây 20 năm, Rạp Xiếc Trung ương từng dàn dựng chương trình “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, hai thập niên sau, câu chuyện trở lại với diện mạo mới, trong sự gặp gỡ giữa nghệ thuật truyền thống, tư duy sáng tạo đương đại và công nghệ hiện đại.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, công nghệ có thể hỗ trợ nghệ sĩ rất nhiều nhưng không thể thay thế nghệ sĩ. Người nghệ sĩ vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trên sân khấu. Công nghệ giúp mở rộng không gian biểu diễn, tạo thêm cảm xúc và những trường liên tưởng mới cho khán giả; đồng thời hỗ trợ nghệ sĩ thể hiện khả năng sáng tạo trong những điều kiện mới.

Từ một không gian hiện tại chuyển sang một không gian khác thông qua công nghệ, sân khấu có thêm những khả năng biểu đạt mà phương thức dàn dựng truyền thống khó thực hiện. Điều đó cũng đòi hỏi người sáng tạo phải tính toán công nghệ ngay từ khi xây dựng kịch bản, thay vì chỉ đưa công nghệ vào như một phần bổ trợ sau khi tác phẩm đã hoàn thành.

Với “Sơn Thần Thủy Quái”, hình ảnh, ánh sáng, nước, âm nhạc và chuyển động của nghệ sĩ cùng tham gia kể chuyện. Nếu chỉ sử dụng công nghệ để tạo phông nền núi non, biển cả, công nghệ mới dừng lại ở vai trò trang trí. Nhưng khi những yếu tố ấy tương tác với diễn xuất, chuyển động và cấu trúc câu chuyện, công nghệ trở thành một phần của ngôn ngữ sân khấu.

Đó cũng là tinh thần được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Khoa học công nghệ và chuyển đổi số không phải cuộc đua bổ sung những hiệu ứng mới cho sân khấu, mà là thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sáng tạo nghệ thuật; sử dụng dữ liệu và công nghệ để tạo ra ngôn ngữ biểu diễn mới, kể câu chuyện nghệ thuật theo cách mới, giúp nghệ sĩ có thêm công cụ sáng tạo và thăng hoa.

Bên cạnh đổi mới nội dung và hình thức biểu diễn, chuyển đổi số còn được triển khai trong hoạt động phục vụ khán giả. Nền tảng vé trực tuyến giúp công chúng dễ dàng tra cứu lịch diễn, chủ động lựa chọn vị trí chỗ ngồi và thực hiện thanh toán thuận tiện. Đây là những thay đổi cụ thể nhưng có ý nghĩa đối với phương thức vận hành của các đơn vị nghệ thuật. Thay vì chỉ phụ thuộc vào cách bán vé truyền thống hoặc chờ đợi khán giả tìm đến rạp, các đơn vị có thể chủ động mở rộng kênh tiếp cận, kết nối với công chúng bằng những phương thức hiện đại hơn.

Từ một vở diễn xiếc, có thể thấy chuyển đổi số trong văn hóa cần được nhìn nhận ở cả hai phương diện: Đổi mới phương thức sáng tạo và đổi mới cách thức đưa sản phẩm đến với công chúng. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật, mở rộng khả năng tiếp cận và tạo thêm cơ hội phát triển cho các sản phẩm văn hóa.

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển, bên cạnh sự sáng tạo của nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, vai trò kiến tạo của Nhà nước thông qua thể chế, chính sách và môi trường phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành và triển khai, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới và phát triển văn hóa. Nổi bật là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 26 về định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; cùng với dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được trình Quốc hội xem xét… Đây là những bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời mở rộng không gian và cơ hội huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa.

Những chuyển động về thể chế đang từng bước được phản ánh qua kết quả hoạt động của toàn ngành. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong ba quý đầu năm 2026, nhiều lĩnh vực ghi nhận những kết quả tích cực, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng. Riêng tháng 10/2026, Việt Nam đón khoảng 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, lượng khách quốc tế đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 133 triệu lượt, tăng 6,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 944 nghìn tỷ đồng, tăng 10%, tương đương khoảng 84% kế hoạch năm.

Du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Người dân và du khách háo hức hoà mình vào không gian nghệ thuật, trải nghiệm hấp dẫn trong khuôn khổ Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng tăng của điểm đến Việt Nam, mà còn cho thấy khả năng kết nối, lan tỏa của các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch. Từ di sản, cảnh quan, kiến trúc, ẩm thực đến phong tục, tập quán và bản sắc địa phương, mỗi giá trị văn hóa đều có thể trở thành một thành tố tạo nên sức hút cho điểm đến, mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, việc làm và sinh kế cho người dân. Khi được khai thác hợp lý, văn hóa không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực tạo ra giá trị kinh tế, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của địa phương và đất nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, những bước đi mới cũng đang được triển khai nhằm kết nối các chủ thể sáng tạo và hình thành hệ sinh thái phát triển. Ngày 12/10/2026, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam ra mắt, công bố 17 bài toán trọng tâm nhằm kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Theo kịch bản cập nhật cuối tháng 10, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa trong 9 tháng đầu năm ước tăng 9,35%, riêng quý III tăng 10,2%.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa tiếp tục được mở rộng, tạo thêm không gian kết nối giữa văn hóa Việt Nam với thế giới. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV có sự tham gia của các đoàn đến từ 11 tỉnh. Những hoạt động này không chỉ góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II - 2026 với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai" diễn ra từ ngày 1/10 đến 04/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Ở lĩnh vực thể thao, phong trào quần chúng và thể thao thành tích cao tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10 tại Hà Nội được kết nối với 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 210.000 người tham gia. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương tại ASIAD 20, trong đó có 3 huy chương vàng. Công tác báo chí, truyền thông chính sách được tăng cường; hoạt động xuất bản tiếp tục mở rộng hợp tác bản quyền thông qua Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2026.

Nhìn tổng thể, những kết quả trên cho thấy văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác. Sự phát triển không còn chỉ được nhìn nhận trong phạm vi từng ngành, mà đòi hỏi khả năng kết nối nguồn lực, phối hợp giữa các chủ thể và hình thành những chuỗi giá trị liên ngành. Từ thực tiễn triển khai, yêu cầu đặt ra là tiếp tục chủ động hoàn thiện thể chế gắn với tháo gỡ những vướng mắc; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển sản phẩm, dịch vụ và sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Nhìn lại hành trình 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, có thể thấy tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vừa là một lời khẳng định về vai trò của văn hóa trong lịch sử, vừa là định hướng có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai đất nước. Văn hóa bắt đầu từ con người, được nuôi dưỡng trong cộng đồng và chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành một phần của đời sống. Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vì thế không chỉ là một dấu mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

THỰC HIỆN:

Bài: Hồng Phượng

Thiết kế: Minh Ngọc

Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc, TTXVN

24/11/2026 06:00