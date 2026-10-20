80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời Người vang mãi” chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã biểu dương những thành tích to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng; khẳng định 11 lần về thăm Hải Phòng và Hải Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những lời dạy sâu sắc. Đó là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam để Hải Phòng vững bước đi lên.

Theo lời Bác dạy, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng luôn đứng ở tuyến đầu: Xứng danh “Trung dũng - Quyết thắng” trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong đổi mới tư duy kinh tế và hôm nay là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thẳng thắn chỉ ra những nghẽn cần tháo gỡ như: Giải phóng mặt bằng còn chậm, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, tỷ trọng kinh tế số và công nghiệp chế biến, chế tạo còn chưa tương xứng với tiềm năng. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước kỳ vọng Hải Phòng không chỉ là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ và Đông Bắc, mà phải thực sự là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước; đề nghị Hải Phòng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố phải giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững. Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Hải Phòng phải trở thành trục kết nối và lan tỏa, đưa sức bật của cảng biển, logistics, công nghiệp tới Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và cả nước.

Thành phố cần biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh; vận hành thực chất các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị thành chương trình hành động thống nhất, có mục tiêu, có lộ trình, có người chịu trách nhiệm. Cùng với đó, Hải Phòng phải đi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại - cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; khai thác đi đôi với bảo vệ như lời Bác dạy ở Cát Bà; thật sự thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Hải Phòng cần “biến hợp nhất thành hợp lòng”, xây dựng thành công mô hình thành phố xã hội chủ nghĩa con người xã hội chủ nghĩa Hải Phòng và xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân. Thực hiện nghiêm tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, chiều 20/10/1946, sau gần 5 tháng sang Pháp thực hiện công tác ngoại giao đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc. Hải Phòng vinh dự là nơi đầu tiên đón Bác trở về và đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng. Sáng 21/10/1946, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa bên bờ sông Lấp, Người đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống nhân dân. Người đã căn dặn: “Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”.

Tám mươi năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã luôn nỗ lực, quyết tâm hiện thực tốt nhất lời dạy của Bác. Thành phố luôn gương mẫu, đi đầu trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, là hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, gương mẫu trong lao động, sản xuất, đổi mới và phát triển.

Sau 40 năm đổi mới, Hải Phòng, Hải Dương luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong đổi mới, vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp khu vực phía Bắc và cả nước. Đặc biệt từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố đã nhanh chóng ổn định, vận hành bộ máy thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - phát huy động lực - tăng trưởng bứt phá”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hải Phòng về những thành tích xuất sắc trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2020-2025. Tại lễ kỷ niệm, Trường Trung học cơ sơ Hồng Bàng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Trường Tiểu học Quang Trung và Bí thư Đảng ủy xã Hồng Châu Hà Cảnh Dương nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05.