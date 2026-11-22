Các đại biểu trao đổi tại Tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”. (Ảnh: CTV)

Chiều 22/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị đối ngoại nhân đạo với chủ đề “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái”.

Hội nghị là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, hợp tác nhân đạo giai đoạn 2021-2026; tri ân sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế; đồng thời trao đổi định hướng, thúc đẩy các chương trình hợp tác, huy động nguồn lực và kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam trong giai đoạn 2026-2031. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026).

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không ngừng khẳng định vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Trong hành trình đó, công tác đối ngoại và hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế luôn là một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng mạng lưới nhân đạo, huy động nguồn lực, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nâng cao năng lực hoạt động của hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Giai đoạn 2020-2026 ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, hội đã kết nối Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức nhân đạo, chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài; tiếp nhận hơn 471,15 tỷ đồng thông qua 73 dự án, khoản viện trợ. Nguồn lực kịp thời này đã được triển khai tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho cộng đồng dễ bị tổn thương.

Không chỉ tiếp nhận hiệu quả nguồn lực quốc tế, hội còn chủ động phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu. Từ năm 2022 đến hết năm 2026, hội đã triển khai 8 đợt hỗ trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ đạt hơn 816,4 tỷ đồng.

Các chương trình hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thảm họa; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ sinh kế; trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực tổ chức hội và phát triển các mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Những kết quả trên không chỉ thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân đạo, mà còn khẳng định sức mạnh của sự kết nối, hợp tác và chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác quốc tế và cộng đồng trong thực hiện các mục tiêu nhân đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh: "Giá trị lớn nhất của hội nghị hôm nay không chỉ là nhìn lại một chặng đường hợp tác đã qua, mà là chúng ta kết nối những nguồn lực, đổi mới phương thức, sáng tạo để kiến tạo ra những mô hình giá trị cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước Việt Nam".

80 năm là một niềm tự hào, nhưng là điểm xuất phát để nhìn thấy những trọng trách lớn hơn. Thế giới đang biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường bởi thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, xung đột và những biến đổi, rủi ro trong cuộc sống đời thường, tác động trực tiếp đến sinh kế, đến sức khỏe, sự an toàn của con người.

Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng lại ở cứu trợ tình thế khi biến cố xảy ra, mà phải chủ động đi trước một bước, phòng ngừa từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó kịp thời, hỗ trợ phục hồi và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết hợp tác với đối tác. (Ảnh: CTV)

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tin tưởng, mỗi chương trình, mỗi sáng kiến được khởi xướng và ký kết đều mang một ý nghĩa xã hội. Đó không chỉ là một sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, mà còn là một sự kết nối trách nhiệm, tri thức và nguồn lực để giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống, để góp phần vào bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, bảo vệ con người, trang bị kỹ năng ứng phó trước rủi ro, xây dựng một cộng đồng an toàn.

"Chặng đường phía trước đòi hỏi chúng ta cần phải hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn và trách nhiệm hơn để tinh thần nhân ái không chỉ hiện diện trong những thời khắc khó khăn nhất, mà trở thành một giá trị xuyên suốt trong đời sống xã hội của mỗi người dân để được quan tâm, bảo vệ và có cơ hội vươn lên", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nêu rõ.

Việc ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác tại hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác, tạo cơ sở thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi qua các tham luận về chủ đề “80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Giá trị lịch sử, sứ mệnh nhân đạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” và “Định hình tương lai nhân đạo: Các xu hướng, mô hình điển hình và tăng cường hợp tác quốc tế trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ”.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là Tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ và tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CTV)

Thông qua tọa đàm, các đại biểu sẽ trao đổi về những cơ hội, mô hình và giải pháp tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đơn vị công nghệ và truyền thông trong hoạt động nhân đạo; thúc đẩy đổi mới phương thức vận động, kết nối và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân đạo rộng mở, hiệu quả và bền vững.

Thúc đẩy các cam kết hợp tác, chung tay vì cộng đồng

Trong khuôn khổ hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết hợp tác với các đối tác. Các văn kiện hợp tác dự kiến tập trung vào các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện; giáo dục, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm yếu thế; huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng an toàn, bền vững.

Việc ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác tại hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác, tạo cơ sở thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, có chiều sâu và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Với tinh thần nhân đạo, đoàn kết, hợp tác và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn tiếp tục kết nối ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đối tác và cá nhân cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam rộng khắp, hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; để mỗi sự chung tay đều trở thành nguồn lực, mỗi kết nối đều góp phần lan tỏa yêu thương và không ai bị bỏ lại phía sau.