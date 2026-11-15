80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Kiều bào tại Nhật Bản hướng về cội nguồn

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ngày 15/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II và Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Sự kiện nhằm kêu gọi cộng đồng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa, khơi dậy nguồn lực kiều bào và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại nhật Bản, chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu; Hội Người Việt Nam tại Fukuoka; Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu-Nhật Bản; Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản, cùng sự đồng hành của các hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và đông đảo tình nguyện viên.

Tham dự Ngày hội có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu; sư cô Thích Tâm Trí, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Fukuoka; Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Anh, Tổng Thư ký Liên minh Kỷ lục thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kỷ lục Việt Nam; đại diện các hội đoàn, tổ chức giao lưu quốc tế, doanh nghiệp, trường học, cùng đông đảo bà con kiều bào và bạn bè Nhật Bản.

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng-Lan tỏa văn hóa-Hướng về tương lai”, Ngày hội năm nay ghi dấu ấn với chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng, mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, nghi thức xác lập kỷ lục và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật, ẩm thực.

Diễn ra trong những ngày hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, Ngày hội tại Fukuoka mang ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực của cộng đồng kiều bào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, Ngày hội diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ngày 8/11, mang theo những tình cảm, kỳ vọng và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh: “Tôi tin rằng những tình cảm và lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chính là nguồn động viên, khích lệ để cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu - Okinawa tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập thành công và luôn hướng về quê hương, đất nước.”

Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội năm nay, đặc biệt là không gian “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026,” nơi những nét đẹp văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống và tiếng Việt được giới thiệu sinh động.

Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế mà còn giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về cội nguồn dân tộc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, khẳng định: “Ba tiếng 'Đại đoàn kết' đối với người Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là sức mạnh đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế hệ; là sợi dây nối những người Việt dù sinh sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.”

Theo ông, những người Việt Nam ở nước ngoài có thể khác nhau về quê quán, nghề nghiệp, thế hệ và hành trình sống, nhưng vẫn cùng chung một cội nguồn, một tiếng Việt, một nền văn hóa và một tình yêu dành cho Tổ quốc.

Mở đầu Ngày hội là chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, với sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, các gia đình Việt-Nhật và thế hệ trẻ người Việt Nam.

Đáng chú ý, sự tham gia của đại diện các tổ chức tôn giáo tại Ngày hội cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo và cùng hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Tham dự Ngày hội, sư cô Thích Tâm Trí, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc sống xa quê hương: “Dù có thể khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo hay hoàn cảnh sống, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn dân tộc. Đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi: biết yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau nơi đất khách và cùng hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đó cũng là cách chúng ta góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.”

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội năm nay là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, với 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản: Đất Tổ Phú Thọ-Cội nguồn Việt Nam, Hà Nội-Ngàn năm văn hiến, Bắc Ninh-Miền di sản văn hóa quan họ, Biển đảo quê hương-Hoàng Sa, Trường Sa, Không gian văn hóa Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh, Không gian văn hóa Huế-Đà Nẵng, Tây Nguyên-Sắc màu đại ngàn, Nam Bộ-Văn hóa miền sông nước, Không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, Không gian cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu.

Mỗi không gian mang một câu chuyện riêng về đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện thông qua những biểu tượng văn hóa, trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Từ những dấu ấn của vùng đất cội nguồn dân tộc, những nét đẹp văn hiến Thăng Long, văn hóa quan họ Bắc Ninh, đến sắc màu đại ngàn Tây Nguyên và không gian sông nước Nam Bộ, tất cả cùng góp phần tái hiện hình ảnh một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đặc biệt, không gian giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương, góp phần bồi đắp nhận thức về lịch sử, địa lý và chủ quyền quốc gia cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Một sáng kiến đáng chú ý tại Ngày hội năm nay là “Hộ chiếu Làng Việt Nam,” giúp khách tham quan thực hiện hành trình khám phá và lưu giữ những dấu ấn văn hóa tại từng không gian.

Thông qua những con dấu đặc trưng, mỗi cuốn hộ chiếu trở thành một sản phẩm lưu niệm mang giá trị giáo dục, giúp người tham gia thêm hiểu về sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Đối với những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, đây cũng là cơ hội để tiếp cận văn hóa quê hương bằng những trải nghiệm trực quan, gần gũi, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về nguồn cội.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Ngày hội năm nay là việc Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục “Làng Việt Nam tại Fukuoka”: Mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Đại hội Thể dục Thể thao và Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026 tiếp tục tạo không gian giao lưu rộng mở cho cộng đồng với sự tham gia của các đội bóng đến từ những cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Nhật Bản, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thông qua thể dục thể thao./.