Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Minh Cường. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Quyết Tiến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh.

80 năm Hội Chữ thập đỏ - hành trình 8 thập kỉ thắp sáng nhân đạo

Ngày 23.11.1946, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Hồng thập tự Việt Nam - tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay chính thức được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dù trong chiến tranh hay hòa bình, dù đất nước còn nhiều khó khăn hay trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam luôn nêu cao tinh thần nhân đạo, tận tụy, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, có mặt ở những nơi người dân cần được giúp đỡ.

Biểu tượng Chữ thập đỏ và màu áo Chữ thập đỏ đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân thuộc trong đời sống xã hội; là biểu tượng của lòng nhân ái, sự sẻ chia, tình đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Quản Minh Cường, phát biểu tại buổi lễ

Cùng với sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phong trào nhân đạo và tổ chức Hội trên địa bàn Quảng Ninh đã trải qua chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đầy tự hào. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

Cụ thể, Hội đã thực hiện các chương trình trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, khiếm thị, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người già cô đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa; cứu trợ nhân đạo quốc tế; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện và truyền thông, giáo dục giá trị nhân đạo…

Những việc làm thiết thực, nghĩa tình, thầm lặng mà cao quý ấy đã góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân, khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Quản Minh Cường ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Chữ thập đỏ thành phố

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Quản Minh Cường ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân trong suốt chặng đường qua.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế và yêu cầu cao hơn. Thành phố luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là thước đo tính nhân văn của sự phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, trước những tác động phức tạp của thiên tai, dịch bệnh và các nguy cơ an ninh phi truyền thống, công tác nhân đạo cần chuyển mạnh từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, từ trợ giúp trước mắt sang đồng hành lâu dài, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, hiệu quả trợ giúp làm thước đo; chủ động rà soát các địa chỉ nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu; chú trọng trợ giúp sinh kế, giúp người khó khăn có điều kiện tự vươn lên.

Đồng thời, khẩn trương củng cố tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm công tác trợ giúp không bị gián đoạn; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tâm huyết, trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa tinh thần nhân ái trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống; chủ động phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân đạo; nhân rộng những mô hình hay, nghĩa cử cao đẹp; lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và đạo lý “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

“Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ tấm lòng chân thành, tinh thần tự nguyện và trong sáng, góp phần lan tỏa lòng nhân ái, sự sẻ chia, để những giá trị tốt đẹp ấy trở thành nét đẹp thường ngày trong cuộc sống" – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 65 năm của Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh cùng sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, thực sự là cầu nối tin cậy của những tấm lòng nhân ái, góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy cùng các lãnh đạo thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, nhà hảo tâm đã thực hiện nghi thức phát động, triển khai Chương trình “Hỗ trợ sinh kế, trợ giúp, đỡ đầu thường xuyên 1.000 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, giai đoạn 2026 - 2031”. Chương trình nhằm tiếp tục kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, đồng hành với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Hội Chữ thập đỏ thành phố biểu dương 30 đại biểu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên giai đoạn 2021 - 2026; tôn vinh 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Hội Chữ thập đỏ và công tác xã hội nhân đạo thành phố Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2026.