Tọa đàm nhằm nhìn lại chặng đường 80 năm lập hiến; làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng và pháp lý của Hiến pháp Việt Nam; phân tích sự kế thừa và phát triển của tư duy lập hiến qua các bản Hiến pháp, vai trò của Quốc hội trong lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó, gợi mở những định hướng tiếp tục phát huy giá trị của Hiến pháp trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

80 năm và sức sống của một bản Hiến pháp

Trong lời khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân cho biết, cách đây 8 thập kỷ, vào ngày 9/11/1946, giữa bộn bề công việc và trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, cũng như những khó khăn, thách thức đối với chính quyền nhà nước còn non trẻ, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Đó không chỉ là sự kiện khai sinh một nền lập hiến cách mạng, mà còn là sự kết tinh từ khát vọng tự do, bình đẳng và tinh thần “trăm điều phải có thần linh pháp quyền” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu suốt hành trình tìm đường cứu nước. Từ những điều khoản ngắn gọn, súc tích nhưng thấm đẫm tinh thần dân chủ của Hiến pháp 1946, một chân lý lớn đã được khắc ghi: Chính quyền của một quốc gia độc lập chỉ thực sự vững mạnh khi được trao quyền bởi lá phiếu của nhân dân và vận hành trong khuôn khổ của Hiến pháp.

Các đại biểu dự tọa đàm. (Ảnh: BTC)

Tiến sĩ Lê Thanh Kim khẳng định, từ Hiến pháp năm 1946 sau nhiều lần sửa đổi, ban hành mới là những dấu mốc thể hiện sinh động từng bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Nếu Hiến pháp năm 1946 đặt viên gạch nền cho chế độ dân chủ nhân dân; Hiến pháp 1959 và 1980 quy tụ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; thì Hiến pháp 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã tạo bước đột phá về tư duy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt quyền con người, quyền công dân ở vị trí trang trọng hàng đầu và thiết lập cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước ngày càng minh định, rõ ràng.

Lịch sử 80 năm qua cho thấy, sức sống của một bản Hiến pháp không đo bằng số lượng chương, điều, mà đo bằng độ thẩm thấu của tinh thần hiến định vào từng quyết sách của bộ máy công quyền và niềm tin của nhân dân.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu hoàn thiện về thể chế để khơi thông mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Trên bước đường phát triển đó, câu hỏi đặt ra cho những người làm công tác lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như giới nghiên cứu là làm thế nào để mỗi đạo luật ban hành vừa linh hoạt, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vừa giữ trọn vẹn chuẩn mực của tính hợp hiến, tính tối cao của Hiến pháp và kỷ cương phép nước.

Hiến pháp năm 1946 - Tầm nhìn lập quốc và những giá trị khởi nguồn

Giáo sư, Tiến sĩ Thái Vĩnh Thắng, giảng viên cao cấp Trường đại học Luật Hà Nội, nhận định, Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp thành văn đầu tiên, đánh dấu sự chuyển mình từ thời kỳ phong kiến vốn nặng về đức trị, lúc lại nặng về pháp trị sang đề cao vai trò của pháp luật, với tư cách là đạo luật cơ bản của Nhà nước.

Điều đặc biệt của Hiến pháp năm 1946 là nêu rõ 3 nguyên tắc nền tảng ngay trong Lời nói đầu: Bảo đảm sự đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt và bảo đảm các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Dù văn bản vô cùng cô đọng, ngắn gọn, nhưng cả 3 nguyên tắc này đến nay vẫn giữ nguyên giá trị kim chỉ nam, xuyên suốt toàn bộ lịch sử lập hiến Việt Nam.

Còn dưới góc nhìn khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, điều đặc biệt quan trọng khi nghiên cứu Hiến pháp năm 1946 không chỉ là những nội dung tiến bộ của bản Hiến pháp, mà còn là tầm nhìn và tư duy lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lập hiến Việt Nam lúc bấy giờ. Tầm nhìn đó được thể hiện trên ba phương diện.

Thứ nhất, tiếp thu và ghi nhận những giá trị, nguyên tắc hiến pháp phổ quát, tiến bộ của nhân loại.

Đó là tư tưởng về tự do, với việc ghi nhận rộng rãi các quyền và tự do cơ bản của công dân; về dân chủ, với việc khẳng định tất cả quyền bính thuộc về nhân dân và thiết lập các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp; về tổ chức quyền lực nhà nước, với việc vận dụng những yếu tố của tư tưởng phân quyền và kiểm soát quyền lực. Đặc biệt, việc quy định quyền phúc quyết của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp thể hiện sâu sắc tư tưởng về chủ quyền nhân dân và địa vị pháp lý đặc biệt của Hiến pháp.

Thứ hai, xây dựng một bản Hiến pháp phù hợp với bối cảnh, điều kiện và yêu cầu cách mạng Việt Nam.

Điều này được thể hiện rất rõ qua ba nguyên tắc được xác định trong Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946: Đoàn kết toàn dân; Bảo đảm các quyền tự do dân chủ; Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.

Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn sâu sắc về sự kết hợp giữa yêu cầu xây dựng một chính quyền đủ mạnh để thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng với yêu cầu bảo đảm quyền làm chủ và các quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Thứ ba, Hiến pháp năm 1946 thể hiện tư duy lập hiến độc lập, sáng tạo, có những phương diện đi trước thời đại.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BTC)

Một thí dụ đáng chú ý là ghi nhận mô hình chính thể trong Hiến pháp năm 1946, kết hợp một số yếu tố của chính thể cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng thống, với vị trí, thẩm quyền rộng rãi của Chủ tịch nước, đồng thời Nội các chịu trách nhiệm trước Nghị viện.

Mô hình này có những điểm tương đồng với chính thể cộng hòa hỗn hợp được thiết lập hơn một thập niên sau ở Pháp theo Hiến pháp năm 1958. Đây là một minh chứng cho tư duy lập hiến sáng tạo, không rập khuôn các mô hình hiến pháp đương thời, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức quyền lực nhà nước trong hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, những giá trị đó đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa, đặc biệt trên phương diện tư duy và phương pháp lập hiến.

Một mặt, cần tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị, nguyên tắc hiến pháp phổ quát, tiến bộ của nhân loại.

Mặt khác, việc xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp phải xuất phát từ điều kiện, thực tiễn và yêu cầu phát triển của Việt Nam. Đồng thời, với tinh thần độc lập, sáng tạo, không máy móc sao chép các mô hình nước ngoài, cũng không tự giới hạn trong những khuôn mẫu sẵn có.

Đây cũng là những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh, kế thừa di sản của Hiến pháp năm 1946 không chỉ là kế thừa những giá trị hiến định tiến bộ, mà còn là tiếp nối tầm nhìn và tư duy lập hiến độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông điệp 80 năm Hiến pháp và trách nhiệm hôm nay

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn nêu rõ, giá trị nền tảng và xuyên suốt của tư tưởng lập hiến Việt Nam cần được tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy và lan tỏa sâu rộng nhất là tư tưởng về chủ quyền nhân dân gắn với tinh thần thượng tôn Hiến pháp. Điều quan trọng là làm cho những giá trị và nguyên tắc của Hiến pháp không chỉ hiện diện trong các quy định pháp lý mà còn trở thành nhận thức, niềm tin và chuẩn mực hành động của mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi người dân.

Về phương diện nghiên cứu, cần tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, hoàn thiện các cơ chế thực thi và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm thực chất hiệu lực pháp lý tối cao của Hiến pháp; để người dân có thể viện dẫn Hiến pháp để bảo vệ các quyền hiến định của mình, đồng thời các hành vi và quyết định vi phạm Hiến pháp của các cơ quan, tổ chức được phát hiện và xử lý hiệu quả.

Về phương diện giảng dạy và lan tỏa, chúng ta không chỉ truyền đạt tri thức về Hiến pháp mà còn cần góp phần xây dựng và phát triển văn hóa hiến pháp, để mỗi người dân hiểu rõ và biết cách thực hiện, bảo vệ các quyền hiến định của mình; mỗi người thực thi quyền lực nhà nước ý thức sâu sắc về trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp và phục vụ nhân dân.

Theo ông Tuấn, Hiến pháp chỉ thực sự có sức sống khi các giá trị và nguyên tắc hiến định được tôn trọng, thực thi và bảo vệ một cách hữu hiệu, trở thành một phần của văn hóa chính trị, văn hóa pháp lý và đời sống xã hội.