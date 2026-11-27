Tọa đàm là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm lập hiến, làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng và pháp lý của các bản Hiến pháp; đồng thời trao đổi về yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần thượng tôn Hiến pháp, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết, cách đây 8 thập kỷ, ngày 9-11-1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Các khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Đây không chỉ là sự kiện khai sinh nền lập hiến cách mạng mà còn là sự kết tinh khát vọng tự do, bình đẳng và tinh thần “trăm điều phải có thần linh pháp quyền” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu trong suốt hành trình tìm đường cứu nước.

Theo TS. Lê Thanh Kim, từ những điều khoản ngắn gọn, súc tích nhưng thấm đẫm tinh thần dân chủ của Hiến pháp năm 1946, một chân lý lớn đã được khẳng định: Chính quyền của một quốc gia độc lập chỉ thực sự vững mạnh khi được trao quyền bởi lá phiếu của nhân dân và vận hành trong khuôn khổ Hiến pháp.

Trải qua 4 lần sửa đổi, ban hành Hiến pháp mới, lịch sử lập hiến Việt Nam ghi dấu những bước phát triển gắn liền với từng giai đoạn cách mạng.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Nếu Hiến pháp năm 1946 đặt nền móng cho chế độ dân chủ nhân dân; Hiến pháp năm 1959 và 1980 quy tụ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì Hiến pháp năm 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đánh dấu bước phát triển về tư duy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề cao quyền con người, quyền công dân và xác lập rõ hơn cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước.

TS. Lê Thanh Kim cho rằng, sức sống của một bản Hiến pháp không được đo bằng số lượng chương, điều mà bằng mức độ thẩm thấu của tinh thần hiến định vào từng quyết sách của bộ máy công quyền và niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng ngày càng đặt ra cấp thiết.

Từ thực tiễn đó, vấn đề quan trọng đối với những người làm công tác lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như giới nghiên cứu là làm thế nào để mỗi đạo luật vừa linh hoạt, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa bảo đảm tính hợp hiến, tính tối cao của Hiến pháp và kỷ cương phép nước.

TS. Lê Thanh Kim, Phó tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu mở đầu tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Hiến pháp không chỉ là "bản khế ước xã hội" ghi nhận chủ quyền của nhân dân mà còn phải trở thành mạch nguồn thể chế dẫn dắt các cải cách, bảo đảm quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, quyền con người được bảo vệ bằng công lý và khát vọng phát triển đất nước được thúc đẩy bằng tư duy lập pháp kiến tạo.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi theo 4 nhóm nội dung lớn, từ tầm nhìn lập quốc của Hiến pháp năm 1946 đến yêu cầu hoàn thiện thể chế và phát huy giá trị Hiến pháp trong đời sống hiện nay.

Khép lại tọa đàm, các đại biểu cùng hướng tới việc đề xuất những thông điệp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, tính hợp hiến và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và đưa các quyền hiến định vào thực tiễn đời sống.