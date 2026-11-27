Trải qua 80 năm, từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, tư duy lập hiến Việt Nam không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Nếu bản Hiến pháp đầu tiên đặt nền móng cho một nhà nước dân chủ, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, thì các bản Hiến pháp sau tiếp tục hoàn thiện những nguyên tắc về quyền con người, quyền công dân và kiểm soát quyền lực nhà nước.

Tại tọa đàm “80 năm Hiến pháp Việt Nam: Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước” do Báo Đại biểu Nhân dân, văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 27/11, các đại biểu, chuyên gia nhấn mạnh: giá trị của Hiến pháp phải được thể hiện bằng hiệu quả thực thi trong đời sống.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Đặng Minh Tuấn - Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: “Tiếp tục kế thừa phát huy những nguyên tắc phổ biến, nguyên tắc hiện đại, căn bản, chúng ta phải thừa nhận nhưng đồng thời quan trọng hơn phải xây dựng một bản hiến pháp xuất phát từ điều kiện thực tiễn yêu cầu phát triển đất nước của Việt Nam đồng thời thể hiện tinh thần độc lập sáng tạo, không máy móc sao chép các mô hình của nước ngoài, nhưng đồng thời không tự hạn chế trong những khuôn mẫu chưa có, chúng ta hoàn toàn xây dựng cơ chế mới.”

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập, yêu cầu đặt ra là phải cụ thể hóa các nguyên tắc hiến định thành những quy định pháp luật rõ ràng, khả thi. Đặc biệt, cần bảo đảm quyền con người, quyền công dân đi đôi với cơ chế giám sát quyền lực và trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền.

Ông Trịnh Xuân An - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết: “Chúng ta trước hết có hệ thống pháp luật đầy đủ, thứ hai đúng nguyên tắc là những quyền cơ bản, lợi ích cơ bản của người dân cần trân trọng và phải có cơ chế để người dân phản ánh trước những nguy cơ, rủi ro bị xâm phạm, và điều 3 người dân phải có quyền yêu cầu người thực thi công vụ giải trình, thực hiện đúng nguyên tắc pháp luật đặt ra.”

Từ dấu mốc 80 năm lập hiến, yêu cầu xuyên suốt hiện nay là tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi quyền lực được thực thi trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Khi các giá trị hiến định được chuyển hóa thành những bảo đảm cụ thể trong đời sống, Hiến pháp sẽ thực sự trở thành nền tảng thể chế, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực cho phát triển đất nước./.