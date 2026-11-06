80 năm Hiến pháp đầu tiên: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Sáng 6/11, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) nhằm ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang với những dấu ấn lịch sử trong công tác lập hiến của Quốc hội. Tham dự chương trình kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/80-nam-hien-phap-dau-tien-phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-246261106112942781.htm