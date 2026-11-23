Sự quan tâm, sẻ chia tận tình, chân thành ấy là nguồn động viên lớn lao giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phòng ngừa và ứng phó thảm họa đã được các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai tích cực. (Ảnh: HỒNG LOAN)

80 năm là hành trình bền bỉ vun đắp lòng nhân ái, kết nối những tấm lòng sẻ chia, lan tỏa những hành động thiết thực vì cộng đồng. Nhiều phong trào được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân.

Lan tỏa nhân ái từ cơ sở

Thông qua các phong trào, cuộc vận động, hoạt động trợ giúp cụ thể, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kết nối mọi nguồn lực đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. Trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí hưởng ứng cuộc thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” tại thành phố Đà Nẵng diễn ra sôi nổi xuyên suốt từ Thành hội đến các cấp Hội Chữ thập đỏ, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, mô hình mỗi xã, phường một hoạt động nhân ái đã phát huy hiệu quả... Chương trình “Bữa trưa yêu thương” là một trong những hoạt động ý nghĩa được Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê tích cực duy trì, triển khai trong thời gian qua tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Gần 50 em nhỏ tại Trung tâm được quây quần bên những mâm cơm ấm áp, thưởng thức bữa ăn ngon trong tình yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia chân thành của các cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ.

Ngoài “Bữa trưa yêu thương”, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác, như: Diễn tập phòng ngừa thiên tai; trao 200 suất quà tặng hộ nghèo, học sinh khó khăn, người khuyết tật; tổ chức hiến máu nhân đạo; khám mắt miễn phí… với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Khê Dương Minh Thúy chia sẻ: “Đợt thi đua là động lực để chúng tôi phát huy mạnh mẽ hơn tinh thần nhân đạo, thực hiện nhiều hoạt động đến với người yếu thế trong cộng đồng. Chúng tôi mong rằng các mô hình sẽ lan tỏa rộng rãi, tạo động lực để có thêm nhiều sự chung tay của xã hội sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn”.

Trong đợt thi đua cao điểm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cùng các cấp Hội đã triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Theo đó, đã tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà Chữ thập đỏ và công trình vệ sinh nhân đạo; tổ chức 83 lớp tập huấn nâng cao năng lực trong cộng đồng; trao tặng 11 hệ thống, thiết bị lọc nước sạch cho cộng đồng, trường học và các hộ gia đình khó khăn; thực hiện 30 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, khám mắt và cấp thuốc miễn phí.

Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, hầu hết các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn hệ thống Hội. Đặc biệt, phương thức hoạt động nhân đạo có nhiều đổi mới theo hướng bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hỗ trợ trước mắt với nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai, chăm sóc sức khỏe và tạo sinh kế cho người dân.

Viết tiếp những câu chuyện nhân ái

80 năm là hành trình được viết nên bằng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; bằng sự đồng hành, tin tưởng, sẻ chia của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Mỗi giai đoạn phát triển của Hội đều ghi dấu những nỗ lực vượt khó, những cách làm sáng tạo và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong sự nghiệp nhân đạo.

Với chị Vũ Thị Toan, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kiến Thiết, sống có ý nghĩa là cống hiến, tận tâm vì Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xác định muốn giúp dân trước hết phải hiểu dân, chị Toan thường trực tiếp đến từng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, các điểm trường xa trung tâm để nắm bắt khó khăn, từ đó tìm giải pháp hỗ trợ thiết thực, lâu dài. Ở Kiến Thiết, những con suối từng là nỗi lo của người dân, nhất là mùa mưa lũ khi nước dâng cao, cuốn trôi cầu tạm, gây chia cắt và ảnh hưởng đến việc đi học, đi làm cũng như an toàn của người dân.

Trước thực tế ấy, chị Toan cùng cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ xã Kiến Thiết đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm và nguồn lực xã hội để xây dựng bốn cây cầu với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Những cây cầu mới đã giúp nối nhịp giao thông, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, giúp học sinh đến trường thuận lợi và hơn thế là xóa đi nỗi lo chia cắt mỗi mùa mưa lũ.

Cùng với giao thông, nhà ở cũng là nỗi lo của nhiều hộ nghèo khi những căn nhà xuống cấp, dột nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi mùa mưa bão. Từ sự kết nối, vận động của chị Toan cùng Hội Chữ thập đỏ xã và các nhà hảo tâm, 11 ngôi nhà nhân ái đã được xây dựng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống... Có những hành trình bắt đầu từ một việc nhỏ, nhưng theo năm tháng lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

Với chị Chu Thị Ngân, tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, hành trình ấy bắt đầu từ một lần hiến máu. Ngoài hoạt động hiến máu, chị còn nhận đỡ đầu hai trẻ mồ côi trên địa bàn xã, tham gia nấu những suất ăn miễn phí trao tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ lần đầu tham gia hiến máu, đến nay chị Ngân đã đi một chặng đường dài của lòng nhân ái. Và chị không đi một mình. Phía sau chị là gia đình, những tình nguyện viên Chữ thập đỏ, thành viên “Bếp ăn 0 đồng”, những nhà hảo tâm và rất nhiều người dân bình dị cùng chung tay giúp đỡ. Chị Ngân là một trong những tấm gương tiêu biểu về nét đẹp bình dị của một tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, chủ động ứng phó với thảm họa, thiên tai.

Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, chủ động ứng phó với thảm họa, thiên tai. Đóng góp của Hội không chỉ được thể hiện ở nguồn lực huy động hay số người được trợ giúp, mà còn ở khả năng khơi dậy lòng nhân ái, kết nối sức mạnh cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia tự nguyện của người dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thiên tai, thảm họa ngày càng khó lường, biến đổi khí hậu làm gia tăng rủi ro, dịch bệnh và những biến động kinh tế-xã hội tác động đến đời sống người dân, yêu cầu đối với hoạt động nhân đạo ngày càng cao. Những người dễ bị tổn thương cũng có nhu cầu đa dạng hơn, trong khi nguồn lực xã hội ngày càng phong phú và đòi hỏi phương thức kết nối chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Điều đó đặt ra cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm vụ: Vừa phải bảo tồn những giá trị đã được tích lũy qua 80 năm, vừa phải tiếp tục đổi mới để những giá trị ấy phát huy hiệu quả cao hơn trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh, giai đoạn mới đòi hỏi hoạt động Chữ thập đỏ không dừng lại ở việc trao một phần quà hay giải quyết một khó khăn trước mắt, mà phải bao gồm cả một hệ thống hoạt động được tổ chức bài bản. Vì thế, cùng với sự mở rộng về lĩnh vực hoạt động, phương thức trợ giúp đang từng bước đổi mới: Từ hỗ trợ trước mắt sang kết hợp với phục hồi lâu dài; từ trao những gì sẵn có sang đáp ứng nhu cầu thực tế; từ giúp đỡ thụ động sang tạo cơ hội để người dân nâng cao năng lực, phát huy nội lực và từng bước tự chủ.

“Nhận thức đúng về sứ mệnh của Hội là điều kiện quan trọng để mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên xác định rõ trách nhiệm của mình; để các cấp Hội đổi mới phương thức hoạt động; đồng thời giúp xã hội hiểu, tin tưởng và đồng hành sâu sắc hơn với công tác nhân đạo”, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định.