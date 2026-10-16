Hải Phòng

Đại biểu cắt băng chính thức khai mạc triển lãm "80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác" ngày 16/10/2026.

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Bước vào không gian trưng bày, người xem như được ngược dòng thời gian trở về những chặng đường gian lao mà vô cùng tự hào của dân tộc. Từng mảng tường tư liệu, từng tấm ảnh đen trắng tái hiện chân thực hành trình từ làng Sen quê Bác đến những ngày tháng Hải Phòng cùng cả nước đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sức hút đặc biệt của triển lãm đối với các em thiếu niên, nhi đồng chính là cơ hội được tận mắt chứng kiến những trang sử vàng qua từng hiện vật cổ. Những đôi mắt xoe tròn, tò mò và đầy thán phục trước các tủ kính bảo lưu dấu tích thời gian chính là minh chứng rõ nhất cho sự tiếp nối thế hệ.

Bên cạnh các mảng tư liệu, triển lãm còn mở ra không gian tái hiện đời sống lao động, sản xuất của quân dân thành phố Cảng. Hình ảnh chiếc máy cấy lúa bằng gỗ mộc mạc đặt ở vị trí trung tâm, thu hút sự quan tâm, gợi nhớ về một Hải Phòng kiên cường vừa chắc tay súng vừa vững tay cày trong những năm tháng kháng chiến.

Trong các tủ kính bảo vật, những lá cờ truyền thống mang dấu vết của thời gian và chiến công lẫy lừng được trân trọng giữ gìn. Lá cờ chỉ huy Bác Hồ tặng cho quân dân Hải Phòng vì thành tích đánh trả máy bay Mỹ năm 1965 cùng lá cờ Việt Nam năm 1945 do Thành ủy Đảng Cộng sản Đông Dương thành bộ Việt Minh sử dụng đón Bác Hồ về thăm ngày 21/10/1946 chính là minh chứng sống động cho tinh thần anh dũng, kiên cường của đất Cảng.

Song hành cùng những vật dụng sinh hoạt là các món quà ân tình Bác trao tặng cho các cá nhân tiêu biểu của Hải Phòng. Từng nếp gấp của chiếc cặp da đã sờn mép Bác tặng ông Phạm Thoan tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1952, hay chiếc áo khoác bông sẫm màu Bác tặng bà Đỗ Thị Kinh (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) năm 1963 đều chứa đựng tình yêu thương sâu sắc, sự động viên kịp thời của vị Lãnh tụ dành cho những người con ưu tú của vùng đất Cảng.

Linh hồn của không gian triển lãm nằm ở những hiện vật vô cùng mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm bao la của Bác Hồ dành cho quân dân Hải Phòng. Bộ quần áo kaki đã bạc màu, chiếc ô vải đơn sơ, chiếc ghế xếp gỗ cùng chiếc bục Bác đứng phát biểu dường như vẫn còn nguyên hơi ấm của Người trong những lần về thăm đất Cảng. Sự giản dị đến lạ kỳ ấy chính là cái hồn thiêng liêng, thể hiện trọn vẹn nét đẹp đạo đức, phong cách sống của Bác.

Từng hiện vật, từ chiếc tủ gỗ lưu giữ hồ sơ, bài báo ghi lại sự kiện Bác về thăm đến Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì Bác thưởng cho cán bộ, nhân dân Hải Phòng, tất cả hợp thành một ngọn lửa ký ức bền bỉ. Triển lãm chính là nhịp cầu thiêng liêng kết nối quá khứ với hiện tại, thôi thúc mỗi người dân Hải Phòng hôm nay tiếp tục khắc ghi và thực hiện xuất sắc những lời Bác dặn.

Triển lãm cũng trân trọng giới thiệu nhiều hiện vật chiến tranh đặc biệt, minh chứng cho tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân Hải Phòng qua các thời kỳ. Từ chiếc bàn chông đinh gỗ tự tạo của du kích xã Hùng Thắng (Tiên Lãng) đánh giặc Pháp năm 1953 đến khẩu súng ngắn Browning và mũ kepi của đồng chí Đỗ Mười - Chủ tịch Ủy ban quân chính Hải Phòng trang bị tự vệ trong những ngày tiếp quản thành phố.

​Nhiều hiện vật khác tại triển lãm cũng gợi nhắc về những hành trình công tác âm thầm nhưng lịch sử của Bác. Đặc biệt là bộ bàn ghế salon bọc da ngả màu cùng chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, vốn là các kỷ vật nằm bên trong Toa xe công vụ A71. Toa xe đặc biệt này do Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Mao Trạch Đông tặng Bác vào năm 1964 và từng gắn liền với những chuyến đi công tác của Người từ năm 1964 đến năm 1967. Toa xe sau đó được Nhà máy Toa xe Hải Phòng bảo vệ, bảo quản cẩn thận trước khi bị hư hỏng do trận đợt ném bom của Mỹ năm 1972. Những kỷ vật còn lại như bộ bàn ghế hay chiếc quạt trần nhỏ đặt khiêm tốn nơi góc trưng bày chính là minh chứng sống động cho tinh thần làm việc bền bỉ, mộc mạc của Bác và sự trân trọng giữ gìn của công nhân đường sắt Hải Phòng.

​Chiến công lẫy lừng của Hải Phòng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn được khắc họa rõ nét qua những mảnh xác máy bay Mỹ A4D2N bị bắn rơi tại Kiến Thụy năm 1967, hay vỏ đạn pháo 75ly của Đại đội pháo 75 tại Cảng Hải Phòng dùng bắn máy bay Mỹ ném bom giai đoạn 1965–1972.

Tác phẩm biểu tượng khóm trúc bằng đồng vươn mình nâng đỡ khung kính mang dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" kết hợp với bản chép tay di chúc hay thư Bác Hồ đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật đầy biểu cảm. Biểu tượng tre trúc Việt Nam kiên cường, dẻo dai hòa quyện cùng tư tưởng trường tồn của Bác như tiếp thêm nguồn sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tác phẩm do nghệ nhân Nguyễn Văn Thi đúc tặng Thành ủy Hải Phòng.

Các đoàn học sinh các trường vẫn nô nức đến thăm quan tìm hiểu những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc .

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 30/11, đón các đoàn khách đến thăm quan, tìm hiểu những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.