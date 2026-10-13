80 hội viên nông dân xã Quang Long tập huấn an toàn thực phẩm

Hội nghị là hoạt động thiết thực nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Nông dân, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nông sản, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được tập huấn các nội dung: Luật An toàn thực phẩm, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, giai đoạn 2026 - 2030”; những kiến thức về sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi đúng quy định; các biện pháp an toàn sinh học, sản xuất hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...

Đại biểu và hội viên trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Thông qua các tình huống thực tế, hướng dẫn hội viên áp dụng các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thói quen sản xuất sạch, tiêu dùng an toàn và có trách nhiệm.