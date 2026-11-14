80 học viên tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; nghiệp vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về công tác tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX; nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hội nghị tập trung vào định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp theo hướng hiệu quả, hiện đại, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Trong đó, chú trọng tập trung đất đai, đầu tư hạ tầng cơ sở, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn; tổ chức liên kết khép kín từ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP và nâng cao năng lực cạnh tranh của HTX.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển thực chất, bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.