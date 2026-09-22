80 học viên bồi dưỡng bảo đảm an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tham gia tập huấn có 80 học viên là các lực lượng thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các học viên dự tập huấn.

Các học viên được tập huấn: Các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin, kỹ năng an toàn cho người sử dụng; đánh giá phân loại dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu; các phương pháp đánh giá rủi ro liên quan đến an ninh, an toàn thông tin trong quá trình quản trị, vận hành, khai thác dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã trong các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nghiệp vụ quản lý và kỹ năng, kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng...

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các lực lượng thực hiện Đề án 06 trong quản trị, vận hành, khai thác và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và bí mật nhà nước trên không gian mạng.