80 học sinh xã Ninh Phước tham gia hội thi vẽ tranh và viết chữ Chăm đẹp

Sáng 10-10, tại Quảng trường Ninh Phước (thôn Phú Quý 1), UBND xã Ninh Phước tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi và Thiếu nhi viết chữ Chăm đẹp năm 2026 với chủ đề “Em yêu gốm Bàu Trúc - Di sản quê em”. Đây là hoạt động chào mừng Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026.

Các thí sinh tập trung thể hiện sự sáng tạo qua những bức tranh về gốm Bàu Trúc và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

Hội thi thu hút 80 học sinh tiểu học trên địa bàn xã tham gia. Ở phần thi vẽ tranh, các em thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo qua những tác phẩm về vẻ đẹp gốm Bàu Trúc, nghệ thuật làm gốm truyền thống của đồng bào Chăm, hình ảnh người thợ làm gốm và những nét đẹp văn hóa gắn với làng nghề. Qua đó, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của thiếu nhi đối với di sản văn hóa quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy nghề làm gốm truyền thống.

Ở phần thi viết chữ Chăm đẹp, các thí sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng viết, nâng cao khả năng sử dụng chữ viết Chăm. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về việc kế thừa, bảo tồn, phát huy giá trị chữ viết Chăm - một thành tố quan trọng trong bản sắc văn hóa của đồng bào Chăm.

Các thí sinh tự tin thể hiện kỹ năng viết chữ Chăm.

Các thí sinh tham gia thi viết chữ Chăm.

Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các thí sinh tự tin thể hiện khả năng sáng tạo và kỹ năng viết chữ Chăm qua những phần thi phong phú, sinh động. Đây là sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm yêu thích, ý thức trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ, hướng đến việc gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho thí sinh đạt thành tích cao ở từng nội dung. Qua đó, động viên các em tiếp tục phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa truyền thống của dân tộc.