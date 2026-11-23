Đại tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, vành đai đã được khống chế hoàn toàn, không còn khả năng cháy lan. Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng tiến hành xử lý dứt điểm, không để kéo dài. Phần việc còn lại phụ thuộc nhiều vào lực lượng và phương tiện của công ty huy động để tháo dỡ phần kết cấu nhà kho.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các mặt công tác trong vụ cháy kho nguyên liệu nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (Ảnh chụp vào trưa 23/11/2026).

Đại diện Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam trao đổi về công tác huy động lực lượng, phương tiện để phục vụ công tác chữa cháy.

Đại diện Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cho biết, công ty đã và đang huy động lực lượng chuyên nghiệp để đẩy nhanh việc tháo dỡ phần kết cấu kho nguyên liệu theo sự điều phối của cơ quan chức năng. Đồng thời, gửi lời cảm ơn các lực lượng đã nỗ lực tham gia chữa cháy những ngày qua.

Hiện trường vụ cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, công tác chữa cháy đã đạt được hiệu quả cao, lực lượng, phương tiện được huy động, bố trí kịp thời, phù hợp. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rất bài bản, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các lực lượng.

Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác phối hợp điều tra.

Đại tá Lê Đức Bảy chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ tiến hành khảo sát, bố trí lại lực lượng, phương tiện vừa đảm bảo tính hiệu quả của công tác chữa cháy, vừa để CBCS được chia ca nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị phía công ty phải tăng cường, bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy đảm bảo “4 tại chỗ”. Việc xử lý, khắc phục hậu quả phải đảm bảo làm đến đâu dứt điểm tới đó, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2. Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.