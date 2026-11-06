80 doanh nghiệp Việt quảng bá hàng hóa tại CIIE 2026

Diễn ra từ ngày 5 - 10/11/2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc), CIIE 2026 có chủ đề “Thời đại mới, chia sẻ tương lai”, quy tụ gần 3.400 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày hơn 370.000 m². Trong số này có 290 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ với hai hoạt động chính là Gian hàng quốc gia và Khu gian hàng thương mại.

Gian hàng quốc gia Việt Nam có diện tích 132 m², giới thiệu thành tựu, tiềm năng kinh tế, đồng thời quảng bá cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch.

Khu gian hàng thương mại Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại CIIE, với diện tích 1.000 m², quy tụ 80 doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Các sản phẩm trưng bày khá đa dạng, từ rau củ quả chế biến, nước giải khát, sữa, yến, gia vị, nước chấm đến bánh kẹo, sản phẩm từ gạo, cà phê, trà, mật ong và thực phẩm đóng lon.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại thăm gian hàng Việt Nam tại hội chợ.

Nhiều doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu và thương hiệu uy tín tham gia như Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty cổ phần Mekong Herbals, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu VINA T&T, Công ty cổ phần Công nghệ chế biến sản xuất Banaco...

Bên cạnh đó là các gian hàng chung của một số địa phương và tổ chức ngành hàng như Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk và Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

Hàng hóa Việt Nam tham gia hội chợ tập trung vào những ngành hàng có thế mạnh, hàm lượng chế biến sâu, hướng tới thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm được chú trọng về chất lượng, thiết kế bao bì và đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, khu gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm và kết nối giao dịch. Không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa, đây còn là không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực và thúc đẩy kết nối thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Một điểm nhấn tại CIIE 2026 là chương trình Mega Livestream do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với nền tảng thương mại điện tử Douyin E-commerce tổ chức. Thông qua hoạt động quảng bá và bán hàng trực tuyến, các sản phẩm nông sản, thực phẩm Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc, khai thác kênh thương mại điện tử xuyên biên giới bên cạnh phương thức xuất khẩu truyền thống.

CIIE là hội chợ cấp quốc gia do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền nhân dân thành phố Thượng Hải phối hợp tổ chức, được triển khai lần đầu năm 2018. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường và hợp tác kinh tế quốc tế của Trung Quốc.