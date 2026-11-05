80 đại biểu tham dự hội nghị về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tham dự hội nghị tập huấn có 80 đại biểu là cán bộ xã; bí thư chi bộ; trưởng thôn; hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn xã Xuân Dương.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến một số nội dung liên quan đến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng dễ bị tổn thương; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các yêu cầu khi thực hiện hợp đồng giao kết với người tiêu dùng; cách giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh; các hoạt động bán hàng đa cấp...

Báo cáo viên truyền đạt nội dung tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được truyền đạt một số nội dung về nhận biết hàng thật, hàng giả; cách mua sắm an toàn trên không gian mạng; cách khiếu nại, tố cáo khi phát hiện gian lận thương mại...

Người dân xã Xuân Dương phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức cộng đồng trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh thương mại trên địa bàn xã.