80 bác sĩ da liễu Việt Nam gia nhập Hội Hàn lâm Da liễu châu Á

Lễ công nhận và trao chứng nhận của Hội Hàn lâm Da liễu châu Á năm 2026

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với các bác sĩ được kết nạp, đồng thời thể hiện sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của chuyên ngành Da liễu Việt Nam với cộng đồng y khoa khu vực và quốc tế.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng ban tổ chức RCD 2026, cho biết việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị là niềm tự hào của chuyên ngành Da liễu trong nước.

Việc trở thành hội viên AADV không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp chuyên môn của các bác sĩ mà còn mở ra cơ hội kết nối, học hỏi và khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên trường quốc tế.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương

Là một trong những bác sĩ được trao chứng nhận Fellow của AADV tại Hà Nội ngày 11/11/2026, ThS.BSCKII. Nguyễn Tiến Thành, Phó Trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho rằng đây là dấu mốc đáng trân trọng trong hành trình làm nghề, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm tiếp tục học tập và đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành.

Theo bác sĩ Thành, sự phát triển nhanh chóng của y học hiện đại đang làm thay đổi đáng kể phương pháp tiếp cận nhiều bệnh lý da liễu, đặc biệt là các bệnh da tự miễn, bệnh da bọng nước và những bệnh viêm da mạn tính phức tạp.

Hội Hàn lâm Da liễu Châu Á (AADV) là tổ chức chuyên môn quy tụ các chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học trong lĩnh vực da liễu tại châu Á. Hội có vai trò thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng và kết nối học thuật giữa các quốc gia trong khu vực. Thông qua các hội nghị khoa học, chương trình đào tạo và hoạt động hợp tác chuyên môn, AADV hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hài hòa các tiêu chuẩn chuyên ngành da liễu tại châu Á.