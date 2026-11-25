Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, trong đó dành 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương. Đây là khoản kinh phí nằm trong tổng dự toán chi thường xuyên hơn 2,06 triệu tỷ đồng của năm tới.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Ảnh: quochoi.vn

Theo nghị quyết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 được quyết định ở mức 3.334.338 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 4.073.935 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách Trung ương 2.364.411 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 1.709.524 tỷ đồng. Dự toán chi thường xuyên, bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, là 2.061.313 tỷ đồng. Riêng chi cải cách tiền lương được bố trí 80.400 tỷ đồng.

Nghị quyết quy định Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai giải pháp tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, một số khoản thu ngân sách địa phương được loại trừ khi xác định số tăng thu dành cho cải cách tiền lương, nhằm bảo đảm việc tạo nguồn phù hợp với quy định.

Đối với nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương, Chính phủ được bổ sung từ số tiết kiệm chi thường xuyên năm 2026 của các bộ, cơ quan Trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22-5-2026.

Quốc hội cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế. Nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương được sử dụng cho các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và nhiệm vụ tinh giản biên chế theo quy định.

Kinh phí cải cách tiền lương được giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung ngân sách địa phương nhưng cuối năm chưa sử dụng hết, kể cả phần kinh phí năm 2026, phải hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương, không sử dụng vào mục đích khác.

Liên quan định hướng cải cách tiền lương thời gian tới, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh và xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế được xác định là cơ sở quan trọng để tính toán chính sách tiền lương. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, số người làm việc và biên chế, các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách phù hợp.