80.000 khán giả bùng nổ với Hwasa

Hwasa khiến sân khấu Rock in Rio 2026 bùng nổ khi mang loạt ca khúc đình đám đến Brazil, chinh phục khoảng 80.000 khán giả bằng giọng hát live ổn định, phong cách trình diễn cá tính và nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Cụ thể, mới đây, Hwasa đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Tôi sẽ mang khoảnh khắc này theo mình mãi mãi”, kèm loạt hình ảnh ghi lại màn trình diễn tại Brazil.

Hwasa khiến sân khấu Rock in Rio 2026 bùng nổ.

Trước đó, vào 19h ngày 11/9 (giờ địa phương), nữ ca sĩ xuất hiện trên Palco Mundo - sân khấu chính của Rock in Rio 2026 tại Olympic Park, Rio de Janeiro. Trong khoảng một giờ, Hwasa trình diễn tổng cộng 13 ca khúc, mang đến một sân khấu đậm dấu ấn cá nhân trước lượng khán giả lên tới khoảng 80.000 người.

Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý khi Hwasa trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop biểu diễn độc lập trên sân khấu này trước đông đảo khán giả. Rock in Rio năm nay quy tụ nhiều tên tuổi quốc tế như Elton John, Maroon 5 và Stray Kids. Việc Hwasa xuất hiện trên sân khấu chính của một trong những lễ hội âm nhạc lớn giúp nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh các ca khúc solo, Hwasa còn trình diễn medley những bài hát nổi tiếng của MAMAMOO, tái hiện hành trình âm nhạc từ khi ra mắt đến hiện tại.

Bên cạnh các ca khúc solo, Hwasa còn trình diễn medley những bài hát nổi tiếng của MAMAMOO.

Sau chương trình, Hwasa tiếp tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường. Nữ ca sĩ quấn quốc kỳ Brazil quanh người, tạo dáng trước ống kính với mái tóc hơi ướt, đội mũ cá tính và lớp trang điểm nổi bật.

Sau chương trình, Hwasa tiếp tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường.

Ở một khoảnh khắc khác, Hwasa xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ, khoe góc nghiêng thanh tú cùng vóc dáng mảnh mai trong áo sát nách màu đen. Đáng chú ý, hình ảnh nữ ca sĩ tập trung cho buổi tổng duyệt còn khiến người hâm mộ chú ý đến phần cơ lưng săn chắc, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc phía sau màn trình diễn tại Rock in Rio 2026.