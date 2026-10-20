8 ý tưởng 'hô biến' phòng khách nhỏ như rộng gấp đôi

Năm 2026, khi không gian sống đô thị tiếp tục thu hẹp, bài toán cho những phòng khách diện tích nhỏ không còn nằm ở việc “trang trí thế nào cho đẹp”, mà là “quy hoạch sao cho khéo”. Một căn phòng nhỏ hoàn toàn có thể trở nên thoáng đãng nếu sở hữu lối thiết kế thông minh.

Dưới đây là 10 ý tưởng bố trí không gian tối ưu mà không cần tốn chút sức lực.

Kỹ thuật bố cục “nổi”

Nhiều người thường có thói quen kê sát toàn bộ đồ đạc vào tường với hy vọng tiết kiệm diện tích, nhưng thực chất việc này lại khiến căn phòng trông co hẹp và chật chội hơn.

(Ảnh: Home Planner)

Vì vậy, hãy mạnh dạn kéo nội thất lùi vào trong khoảng 15 - 25 cm so với tường để tạo ra một “đảo” không gian ở trung tâm. Cách sắp xếp này giúp tổng thể căn phòng trở nên cân đối và rộng rãi.

Mẹo nhỏ là chọn một tấm thảm có kích thước chuẩn xác, giúp tạo điểm nhấn hoàn hảo cho bố cục này.

Tối ưu chiều cao với hệ tủ sát trần

(Ảnh: Home Planner)

Khi diện tích mặt sàn đã chạm giới hạn, giải pháp thông minh nhất là tận dụng chiều cao của căn phòng. Hệ tủ kịch trần kéo dài từ sàn đến trần nhà sẽ “đánh lừa” thị giác, hướng ánh nhìn lên cao và tạo cảm giác trần nhà thoáng rộng hơn.

Tận dụng “góc chết”

Mọi góc khuất trong nhà đều ẩn chứa tiềm năng thay đổi diện tích nếu biết cách khai thác. Hãy đặt một chiếc bàn nhỏ ở góc hoặc ghế đọc sách thư giãn kết hợp đèn sàn để tạo cảm giác “phòng trong phòng”.

(Ảnh: Home Planner)

Ưu tiên đồ nội thất chân cao

Các món đồ nội thất khối hộp cồng kềnh, chân sát mặt đất thường tạo cảm giác nặng nề, khiến căn phòng vốn nhỏ lại càng thêm chật chội.

(Ảnh: Home Planner)

Thay vào đó, hãy chọn sofa hoặc ghế bành có thiết kế chân lộ ra ngoài (đặc trưng của phong cách hiện đại). Khoảng trống dưới gầm đồ nội thất giúp dòng chảy ánh sáng và không khí lưu thông, tạo hiệu ứng không gian mở rộng mở bất ngờ.

Tận dụng vật liệu phản chiếu và trong suốt

Bàn trà bằng kính cùng các mảng gương treo tường từ lâu đã là “vũ khí kinh điển” trong thiết kế nội thất nhờ tính hiệu quả vượt trội.

(Ảnh: Home Planner)

Giải pháp là sử dụng đồ dùng trong suốt giúp giảm bớt “trọng lượng thị giác”, trong khi gương lại nhân đôi không gian và phân bổ ánh sáng tự nhiên tới từng góc tối.

Phân vùng không gian bằng thảm trải sàn

Trong các căn hộ nhỏ, việc dựng tường ngăn hay bình phong dễ gây cảm giác bí bách và ngột ngạt.

(Ảnh: Home Planner)

Vì vậy, hãy dùng các mẫu thảm có hoa văn hoặc màu sắc khác nhau để phân chia ranh giới giữa khu vực phòng khách, góc làm việc hay bàn ăn. Những nét đứt gãy thị giác mềm mại này giúp căn phòng ngăn nắp, rành mạch mà vẫn giữ được độ thoáng.

Nội thất đa năng

(Ảnh: Home Planner)

Đa năng hóa công dụng của đồ đạc là chìa khóa vàng cho nhà hẹp. Thay vì dùng bàn cà phê truyền thống, hãy sử dụng một chiếc ghế đôn bọc nệm tích hợp ngăn chứa đồ bên trong. Khi đó, vừa có bàn trà, vừa có chỗ ngồi, lại vừa cất gọn được chăn mỏng, sách báo hay điều khiển tivi.

Trưng bày trên tường

Mặt sàn càng trống, căn phòng trông càng rộng. Do đó, hãy tận dụng các mảng tường trống bằng cách treo tivi, lắp đèn tường thay cho đèn sàn, và ưu tiên các loại bàn gấp hoặc kệ treo tường.

Việc giải phóng tối đa diện tích mặt sàn sẽ trả lại sự thông thoáng không gian phòng khách.