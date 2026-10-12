8 xã, phường tranh tài 'Nhà nông thông minh'
Mở đầu Hội thi “Nhà nông đua tài” tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II, năm 2026 diễn ra sáng 12/10 có 8 đội thi tranh tài ở phần thi “Nhà nông thông minh” của các xã Chiềng Mung, Chiềng Mai, Mường Chanh, Muổi Nọi, Nậm Lầu, Púng Bánh, Phiêng Pằn và phường Chiềng Cơi.
Phần thi diễn ra trong 2 đợt, mỗi đợt có 4 đội tranh tài. Mỗi đội cử 5 thành viên tham gia và 1 đại diện bốc thăm bộ 10 câu hỏi. Các đội có tối đa 30 giây để trả lời mỗi câu hỏi, với tổng điểm tối đa của phần thi là 30 điểm. Đội trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành trọn số điểm của câu hỏi.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội thi thể hiện kiến thức thực tế và khả năng phản xạ nhanh qua các câu hỏi về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, thu hái, sơ chế cà phê; các tiêu chuẩn sản xuất bền vững như VietGAP và Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng canh tác cà phê cùng tinh thần thi đấu hào hứng, tạo không khí sôi nổi tại hội thi. Qua đó, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến kỹ thuật sản xuất tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cà phê Sơn La.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/le-hoi-ca-phe-son-la-lan-thu-hai-nam-2026/8-xa-phuong-tranh-tai-nha-nong-thong-minh--jSOaQw9DR.html