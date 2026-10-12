8 xã, phường tranh tài 'Nhà nông thông minh'

Phần thi “Nhà nông thông minh” - hoạt động mở đầu cho Hội thi “Nhà nông đua tài”.

Phần thi diễn ra trong 2 đợt, mỗi đợt có 4 đội tranh tài. Mỗi đội cử 5 thành viên tham gia và 1 đại diện bốc thăm bộ 10 câu hỏi. Các đội có tối đa 30 giây để trả lời mỗi câu hỏi, với tổng điểm tối đa của phần thi là 30 điểm. Đội trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành trọn số điểm của câu hỏi.

Các đội tham gia bốc thăm tại phần thi “Nhà nông thông minh”.

Ban giám khảo đọc câu hỏi tại phần thi “Nhà nông thông minh”.

Các đội thi trả lời câu hỏi của Ban tổ chức.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội thi thể hiện kiến thức thực tế và khả năng phản xạ nhanh qua các câu hỏi về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, thu hái, sơ chế cà phê; các tiêu chuẩn sản xuất bền vững như VietGAP và Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Các đội tham gia trả lời câu hỏi của Ban tổ chức.

Các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng canh tác cà phê cùng tinh thần thi đấu hào hứng, tạo không khí sôi nổi tại hội thi. Qua đó, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến kỹ thuật sản xuất tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cà phê Sơn La.

Các đội thi trả lời câu hỏi của Ban tổ chức.

Khán giả và các đội thi cổ vũ tại hội thi.