8 xã ở Thái Nguyên chuẩn bị lên phường

Ngày 23/9, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương làm việc với tỉnh Thái Nguyên để khảo sát hiện trạng 8 xã dự kiến thành lập phường thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 8 xã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chí thành lập phường mới, gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai.

Các xã này có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và dân số tăng, từng bước hình thành các khu vực có chức năng đô thị.

Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Xã Phú Lương là 1 trong 8 đơn vị đủ điều kiện thành phường.

Đánh giá về hồ sơ thành lập đơn vị đô thị cấp xã của 8 đơn vị trên, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho rằng, đề án cơ bản đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Thành cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng cô đọng, logic, làm nổi bật đặc trưng, lợi thế và định hướng phát triển của từng đơn vị; bảo đảm tính thống nhất giữa các tài liệu, bản đồ và số liệu. Đây là cơ sở để thực hiện các bước thẩm định tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc đề xuất thành lập 8 đơn vị đô thị cấp xã đã được lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, định hướng từ rất sớm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, tỉnh Thái Nguyên có 92 xã, phường. Trong đó gồm 15 phường và 77 xã. Nếu 8 xã trên được công nhận là đô thị, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 23 phường và 69 xã.