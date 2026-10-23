8 vận động viên Đà Nẵng dự Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia

Giải là sân chơi thể thao có chất lượng chuyên môn cao, góp phần đánh giá năng lực, trình độ của các tay vợt xuất sắc trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho cầu lông Việt Nam.

Năm nay, giải do tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức. Các nội dung tranh tài diễn ra đến ngày 25/10, với sự tham dự của gần 150 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố.

Các vận động viên thi đấu 5 nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Những vận động viên, đôi vận động viên đứng từ thứ nhất đến thứ tám trên bảng xếp hạng tháng 7/2026 của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam được chọn làm hạt giống. Đội tuyển cầu lông Đà Nẵng dự giải với 8 vận động viên (6 nam, 2 nữ), hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương.