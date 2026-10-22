8 ứng viên cho ghế Chủ tịch, Phó chủ tịch VFF

Ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1971), Chủ tịch VFF khóa IX, được đề cử hai chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Phụ trách chuyên môn. Trước khi được bầu làm Chủ tịch năm 2022, ông từng là Tổng thư ký, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và Quyền Chủ tịch VFF. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, được đề cử chức Chủ tịch và Phó chủ tịch Phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Ông từng làm Chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành, đội vô địch Hạng Nhất 2011 và Cúp Quốc gia 2012. Ông không thuộc Ban Chấp hành VFF khóa IX. Hiện tại, ông cũng được biết đến với việc nắm giữ vai trò quan trọng tại CLB Ninh Bình. Ảnh: LP Bank.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (sinh năm 1981), Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, được đề cử chức Chủ tịch, Phó chủ tịch Phụ trách tài chính và vận động tài trợ, Phó chủ tịch Phụ trách truyền thông. Từng làm Chủ tịch CLB Phù Đổng từ khi đội ra mắt năm 2015, ông giữ chức Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại ở khóa IX. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Trần Anh Tú (sinh năm 1963), Phó chủ tịch VFF Phụ trách chuyên môn khóa IX, được đề cử tiếp tục đảm nhiệm vị trí này và chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Ông sáng lập câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam năm 2007, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ năm 2017. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Trần Huy Đức (sinh năm 1981), Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX, được đề cử chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ông từng làm Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF, hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) và là một trong những người sáng lập Giải bóng đá 7 người Ngoại hạng Hà Nội (HPL), tổ chức từ năm 2013. Ảnh: VFF.

Ông Vũ Quốc Khánh sinh năm 1981, hiện là Tổng giám đốc Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), được đề cử chức Phó chủ tịch Phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Ông không thuộc Ban Chấp hành VFF khóa IX. Trên cương vị lãnh đạo LPBank, ông trực tiếp ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với CLB Công an Hà Nội ngày 4/3/2025. Ảnh: Vu Quoc Khanh/Facebook.

Ông Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1983) được đề cử tái nhiệm Phó chủ tịch VFF Phụ trách tài chính và vận động tài trợ, chức vụ ông giữ ở khóa IX. Xuất thân từ lĩnh vực truyền thông và bản quyền thể thao, ông làm Tổng giám đốc Next Media khi trúng cử năm 2022. Doanh nghiệp này tham gia đưa Borussia Dortmund sang Việt Nam và khai thác bản quyền Bundesliga. Ảnh: Next Media.

Ông Lê Văn Thành (phải) sinh năm 1959, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Động Lực, được đề cử chức Phó chủ tịch Phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Ông giữ vị trí này ở khóa VIII, là Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Bóng đá phong trào khóa IX. Động Lực là đơn vị nhiều năm tài trợ bóng thi đấu, trang phục trọng tài và giám sát cho các giải chuyên nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Động Lực Sport.

VFF cho biết danh sách đề cử hiện tại có thể được cập nhập do hiện tại một số bản đề cử gốc của tổ chức thành viên đã gửi từ ngày 19/10/2026 nhưng chưa tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF.