8 tù nhân thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại nhà tù ở Ecuador

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Theo thông cáo chính thức, 4 tù nhân thiệt mạng tại Cơ sở giam giữ số 1 Cotopaxi ở thành phố Latacunga, và 4 người khác thiệt mạng tại Trung tâm tạm giam số 1 Pichincha, còn được gọi là nhà tù El Inca, ở thủ đô Quito.

SNAI cho biết 10 người khác bị thương và đang được điều trị y tế.

Cơ quan này cho biết những người bị cáo buộc tham gia các vụ bạo loạn đã được xác định danh tính và sẽ được chuyển đến nhà tù an ninh tối đa El Encuentro, thuộc tỉnh ven biển Santa Elena.

SNAI thông tin thêm, Khối An ninh, bao gồm Cảnh sát quốc gia và lực lượng vũ trang, đang duy trì các quy trình an ninh và tiến hành các chiến dịch tại những nhà tù bị ảnh hưởng nhằm duy trì trật tự.

Các nhà tù ở Ecuador được coi là một trong những điểm nóng bạo lực chính tại quốc gia vùng Andes này và là nơi xảy ra các vụ thảm sát khiến hàng chục người thiệt mạng kể từ năm 2021, bắt nguồn từ các cuộc đụng độ giữa những băng nhóm tội phạm đối địch.

Kể từ tháng 1/2024, quân đội Ecuador đã được triển khai đến các nhà tù theo tuyên bố của chính phủ về tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” nhằm chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức.