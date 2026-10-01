8 trường THPT ở Gia Lai phải thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai

Trường THPT Hoài Ân là một trong 8 trường xảy ra sai phạm.

Ngày 1/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về chương trình giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

8 trường được thanh tra gồm: THPT Hoài Ân, THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT số 2 Nguyễn Huệ, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trưng Vương, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai và Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Qua thanh tra giai đoạn 2021-2025, Thanh tra tỉnh ghi nhận một số trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn; diện tích phòng học chưa đảm bảo mức tối thiểu; thư viện chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; thiếu nhân viên thiết bị và giáo viên.

Trong tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá định kỳ, một số trường phân công chuyên môn còn để xảy ra tình trạng giáo viên thừa giờ, việc thanh toán tiền dạy thêm giờ chưa đảm bảo quy định. Một số giáo viên khi ra đề kiểm tra chưa có cam kết về tính khách quan, bảo mật và chính xác của đề.

Đáng chú ý, thanh tra phát hiện một số khoản chi sai quy định với tổng số tiền 450,5 triệu đồng.

Trong đó, từ năm 2021-2024, một số trường chi chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên chưa đúng quy định, với tổng số tiền 387,7 triệu đồng. Khoản chi bồi dưỡng tiết giảng thực hành cho giáo viên môn Giáo dục thể chất chưa đúng quy định là 34,9 triệu đồng; chi bồi dưỡng giờ giảng cho giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh chưa đúng quy định 27,8 triệu đồng.

Một số bàn ghế học sinh ở các trường hư hỏng, xuống cấp.

Về quản lý, sử dụng tài sản, một số trường còn để bàn ghế học sinh không đúng quy cách, bàn ghế hư hỏng nhưng chưa sửa chữa, thay thế. Một số thiết bị, vật tư dạy học không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản.

Không những vậy, một số hóa chất được cấp không sử dụng, để lâu hết hạn, phát sinh chi phí bảo quản và sau đó phải thanh lý, hủy. Tài sản cố định, máy móc, thiết bị, máy vi tính hư hỏng không thể sửa chữa; sách và thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý...

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, những tồn tại trên xuất phát từ việc hiệu trưởng các trường triển khai chương trình giáo dục phổ thông, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót. Công tác tham mưu, đề xuất của một số tập thể, cá nhân cũng còn hạn chế.

Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực và các tập thể, cá nhân của nhà trường qua các thời kỳ có liên quan.

Thanh tra tỉnh đề nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Gia Lai số tiền 450,5 triệu đồng chi sai quy định.

Đối với Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh đề nghị chỉ đạo 8 trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực cùng các tập thể, cá nhân liên quan; khắc phục kịp thời những tồn tại được chỉ ra.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Sở GD&ĐT tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đúng quy định.