Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh có 1.743/1.754 thôn, tổ dân phố thuộc 129 xã, phường đã tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định, đạt tỷ lệ 99,37%.

Đối với 11 thôn, tổ dân phố chưa hoàn thành việc bầu cử, các địa phương đang tiếp tục tổ chức bầu lại hoặc chỉ định nhân sự lâm thời theo quy định.

Cử nhân luật Nguyễn Thu Hiền làm Trưởng thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, chất lượng đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới có nhiều điểm nổi bật về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và cơ cấu nhân sự.

Trong tổng số 1.743 người trúng cử, có 381 người có trình độ đại học, 8 có trình độ thạc sĩ. Về trình độ lý luận chính trị, 64% số người trúng cử đã qua đào tạo từ sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

Cơ cấu độ tuổi cũng cho thấy xu hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Toàn tỉnh có 1.467 người trúng cử đang trong độ tuổi lao động, chiếm 84,17%. Trong đó, 165 người ở độ tuổi từ 21-35 và 1.302 người từ 36-60 tuổi. Số người trúng cử là nữ giới có 293 người, chiếm 16,9%.

Đây là nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đầu tiên tại Ninh Bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Trong bối cảnh địa bàn dân cư tại nhiều nơi có sự thay đổi, quy mô thôn, tổ dân phố tăng sau sáp nhập, việc kiện toàn đội ngũ người đứng đầu ở cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín có ý nghĩa quan trọng.

Đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân mà còn trực tiếp tổ chức, vận động cộng đồng thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định tại địa bàn dân cư. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ này được kỳ vọng góp phần tăng cường hiệu quả quản lý ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của cộng đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.