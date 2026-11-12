8 trường nghề đổi cơ quan chủ quản: Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai cam kết gì?

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/9, Bộ GD&ĐT bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về UBND 5 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội tiếp nhận 4 trường gồm: Cao đẳng Xây dựng số 1, Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Các trường còn lại gồm: Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng; Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 về UBND thành phố Đồng Nai.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên trạng. Các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động đào tạo sẽ tiếp tục được các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và địa phương phối hợp xử lý.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu không chỉ là chuyển đổi cơ quan quản lý mà phải bảo đảm các trường tiếp tục phát triển, tăng cả quy mô và chất lượng đào tạo.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương quan tâm, tạo điều kiện để trường sớm ổn định hoạt động; đồng thời yêu cầu những trường chưa có đề án khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2031, xác định rõ định hướng và các hạng mục ưu tiên đầu tư.

Đặc biệt, quá trình chuyển giao phải bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và các đối tác. Theo Thứ trưởng, đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp chính là đầu tư cho con người, tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề phục vụ doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trong số 5 địa phương tiếp nhận, Hà Nội có số lượng trường nhiều nhất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, việc tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đơn thuần là tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và tài sản mà quan trọng hơn là trách nhiệm duy trì, ổn định và phát triển các trường, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà giáo, người lao động và người học.

Thành phố sẽ rà soát từng trường để xây dựng định hướng phát triển gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các trường đánh giá toàn diện hoạt động, chủ động đề xuất giải pháp đổi mới, tránh tình trạng bàn giao xong nhưng chậm chuyển biến.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HNIVC

Tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức cam kết việc chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ nhà giáo. Với nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng sẽ được đặt trong mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của thành phố, gắn đào tạo với đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Đồng Nai kỳ vọng phát huy thế mạnh của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, sau 40 năm hoạt động, trường có trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, được các doanh nghiệp FDI đánh giá cao.

Địa phương cam kết duy trì các chương trình đào tạo, quan hệ hợp tác quốc tế và định hướng phát triển trường thành cơ sở nòng cốt đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, tập trung vào cơ khí chính xác, tự động hóa, robot, công nghệ số, logistics và kỹ thuật phục vụ hàng không.

Đại diện 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 Nguyễn Khánh Cường cho rằng, việc chuyển giao là quyết sách lớn nhằm gắn hoạt động đào tạo nghề với chiến lược phát triển của từng địa phương. Các trường cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu để tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.