8 tỉnh, thành phố được yêu cầu ứng phó mưa lớn

Mưa gây sạt lở tại Quốc lộ 15D- độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) hồi tháng 9-2026. Ảnh tư liệu: VĂN THẮNG

Tối 6-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị UBND 8 tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn.

Theo công điện, mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Một số nơi có nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Lực lượng chức năng tổ chức canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng cần rà soát, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là hồ chứa nhỏ và hồ xung yếu; chủ động vận hành, điều tiết hồ theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Miền Trung có nơi mưa trên 700mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 8-11 đến đêm 11-11, miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8-11 đến đêm 9-11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 9-11 đến đêm 11-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Bắc bộ sắp đón không khí lạnh mạnh

Sáng 7-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, Bắc bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh mạnh dự báo vẫn chưa ảnh hưởng đến khu vực này.

Dự báo, trong ngày và đêm 7-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Riêng sáng 7-11, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, TP Hà Nội và TP Hải Phòng có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, khoảng chiều tối và đêm 8-11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8-11, vùng núi Bắc bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét từ ngày 9-11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8-11 đến sáng 9-11 có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9-11, trời chuyển rét.